Plovimo įrenginys BD 43/35 C Classic Ep

Elektra valdomas (230 V / 50 Hz) ir prieinamas: valymo įrenginys su diskų technologija išvalo iki 1700 m² / h. Veiksmingam pagrindiniam ir techniniam priežiūros darbui iki 900 m² ploto.

Naudojant elektra valdomą (230 V / 50 Hz) BD 43/35 C Ep šveitimo mašiną su disko inžinerija, nėra galimybės maitinimą tiekti iš akumuliatoriaus, tai daro mašiną yra labai nebrangia. Mašinos techninė įranga yra aukšto lygio: ji įspūdinga 43 centimetrų darbiniu pločiu, 35 litrų talpa, 900 milimetrų V formos valytuvu ir yra labai lengva valdyti dėka „EASY Operation“ sistemos su ryškiai geltonais jungtukais. Be to įrenginys tylus darbo metu, o valymo procesas tampa tarsi vaikų žaidimas. Manevringas ir kompaktiškas  BD 43/35 C Ep idealiai tinka  plotams iki 900 m² prižiūrėti valomą plotą.

Savybės ir privalumai
Plovimo įrenginys BD 43/35 C Classic Ep: Tvirti ir patvarūs valdymo elementai
Tvirti ir patvarūs valdymo elementai
Skirtas kasdieniniam naudojimui Tvirtas, patvarus ir patikimas įrenginys
Plovimo įrenginys BD 43/35 C Classic Ep: EASY valdymo panelė - lengvai suprantamas valdymas
EASY valdymo panelė - lengvai suprantamas valdymas
Aiškūs ir lengvai suprantami valdymo elementai Nereikalingi ilgalaikiai apmokymai darbui Paprasti, geltonos spalvos, valdymo elementai palengvina įrenginio naudojimą
Plovimo įrenginys BD 43/35 C Classic Ep: Mažas, kompaktiškas įrenginys
Mažas, kompaktiškas įrenginys
Ypač manevringas įrenginys Geras valomo paviršiaus matomumas
Didelis rezervuaro tūris ilgiems darbo intervalams
  • Didelis rezervuaro tūris ilgiems darbo intervalams be pertraukų.
  • Itin efektyvus ir ekonomiškas valymas.
Priedų laikymo sistema „Home Base“
  • Galimybė įvairių talpų ar valymo šluotų laikymui
  • Įvairūs valymo įrankiai gali būti laikomi tiesiog ant įrenginio
Pradinis modelis 25-35l įrenginių klasėje
  • Puikus kainos ir našumo santykis
  • Tik svarbiausios funkcijos
Lengvai matomi geltoni valdymo elementai
  • Geltonis valdymo elementai palengvina darbą ir sumažina laiką apmokymams
Tinkle valdoma mašina
  • Mažas svoris, mažos išlaidos
  • Tinka tiek protarpiniam, tiek nuolatiniam naudojimui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Maitinimas iš el.tinklo
Traukos pavara Besisukančių šepečių privalumas
Darbinis šepečių plotis (mm) 430
Darbinis siurbimo plotis (mm) 750
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 35 / 35
Teorinis ploto našumas (ft²/hr) 1720
Praktinis ploto našumas (m²/h) 1250
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 180
Šepečio slėgis (g/cm²/kg) 30 - 40 / 26,5 - 28,5
Vandens sunaudojimas (l/min) max. 2,7
Garso lygis (dB(A)) 70
Įtampa (V) 230
Dažnis (Hz) 50
Nominali galia (W) 1400
Spalva Antracitas
Svoris (be priedų) (kg) 48
Matmenys (I x P x A) (mm) 1135 x 520 x 1025

Komplektacija

  • Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
  • Siurbimo balkis, V formos

Įranga

  • 2-jų talpų sistema
  • Maitinimas iš el.tinklo
Plovimo įrenginys BD 43/35 C Classic Ep
Videos
Priedai
Valymo priemonės