Plovimo įrenginys BD 43/35 C Classic Ep
Elektra valdomas (230 V / 50 Hz) ir prieinamas: valymo įrenginys su diskų technologija išvalo iki 1700 m² / h. Veiksmingam pagrindiniam ir techniniam priežiūros darbui iki 900 m² ploto.
Naudojant elektra valdomą (230 V / 50 Hz) BD 43/35 C Ep šveitimo mašiną su disko inžinerija, nėra galimybės maitinimą tiekti iš akumuliatoriaus, tai daro mašiną yra labai nebrangia. Mašinos techninė įranga yra aukšto lygio: ji įspūdinga 43 centimetrų darbiniu pločiu, 35 litrų talpa, 900 milimetrų V formos valytuvu ir yra labai lengva valdyti dėka „EASY Operation“ sistemos su ryškiai geltonais jungtukais. Be to įrenginys tylus darbo metu, o valymo procesas tampa tarsi vaikų žaidimas. Manevringas ir kompaktiškas BD 43/35 C Ep idealiai tinka plotams iki 900 m² prižiūrėti valomą plotą.
Savybės ir privalumai
Tvirti ir patvarūs valdymo elementaiSkirtas kasdieniniam naudojimui Tvirtas, patvarus ir patikimas įrenginys
EASY valdymo panelė - lengvai suprantamas valdymasAiškūs ir lengvai suprantami valdymo elementai Nereikalingi ilgalaikiai apmokymai darbui Paprasti, geltonos spalvos, valdymo elementai palengvina įrenginio naudojimą
Mažas, kompaktiškas įrenginysYpač manevringas įrenginys Geras valomo paviršiaus matomumas
Didelis rezervuaro tūris ilgiems darbo intervalams
- Didelis rezervuaro tūris ilgiems darbo intervalams be pertraukų.
- Itin efektyvus ir ekonomiškas valymas.
Priedų laikymo sistema „Home Base“
- Galimybė įvairių talpų ar valymo šluotų laikymui
- Įvairūs valymo įrankiai gali būti laikomi tiesiog ant įrenginio
Pradinis modelis 25-35l įrenginių klasėje
- Puikus kainos ir našumo santykis
- Tik svarbiausios funkcijos
Lengvai matomi geltoni valdymo elementai
- Geltonis valdymo elementai palengvina darbą ir sumažina laiką apmokymams
Tinkle valdoma mašina
- Mažas svoris, mažos išlaidos
- Tinka tiek protarpiniam, tiek nuolatiniam naudojimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Maitinimas iš el.tinklo
|Traukos pavara
|Besisukančių šepečių privalumas
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|430
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|750
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|35 / 35
|Teorinis ploto našumas (ft²/hr)
|1720
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|1250
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 26,5 - 28,5
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,7
|Garso lygis (dB(A))
|70
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Nominali galia (W)
|1400
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|48
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
- Siurbimo balkis, V formos
Įranga
- 2-jų talpų sistema
- Maitinimas iš el.tinklo