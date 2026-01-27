Plovimo įrenginys BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
BD 50/50 C Bp Pack Classic - kompaktiškas, pradinio lygio, akumuliatorinis grindų plovimo įrenginys su diskiniu šepečiu. Įrenginio valymo plotas gali siekti iki 2000 m²/h.
BD 50/50 C Bp Pack Classic akumuliatorinis grindų valymo įrenginys su diskiniu šepečiu, dėl savo kompaktiškų matmenų ir sumanios disko technologijos, leidžia puikiai matyti valymo plotą. Šio įrenginio valdymas, EASY valdymo panelės iš Karcher dėka yra labai aiškus ir paprastas. Įrenginys turi tik pačius svarbiausius komponentus ir funkcijas, kuriomis galima naudotis po trumpų apmokymų. BD 50/50 C Bp Pack Classic rekomenduojama naudoti valant prekybos centrus, viešbučius ar sveikatos priežiūros įstaigas.
Savybės ir privalumai
Įrengtas elektromagnetinis vožtuvas ir transportavimo ratukas, užtikrinantys maksimalų komfortąElektromagnetinis vožtuvas automatiniam vandens išjungimui, atleidus "mirusio žmogau" jungiklį. Atlenkiams transportavimo ratukas leidžia atlikti patogų dviejų pakopų valymo metodą. Atlenkiams transportavimo ratukas žymiai palengvina įrenginio transportavimą.
EASY valdymo panelė - lengvai suprantamas valdymasAiškūs ir lengvai suprantami valdymo elementai Nereikalingi ilgalaikiai apmokymai darbui Paprasti, geltonos spalvos, valdymo elementai palengvina įrenginio naudojimą
Įperkamas pradinio lygio modelisPuikus kainos ir našumo santykis Sumažinta iki svarbiausių funkcijų.
Didelis rezervuaro tūris, kompaktiškas dizainas
- Itin manevringas.
- Suteikia puikų valomo ploto matomumą
Talpi vieta akumuliatoriams - galimybė pritaikyti įvairios talpos akumuliatorius
- Lengvai prieinamas akumuliatoriaus skyrius greitam pakeitimui.
- Taip pat tinka darbui keliomis darbo pamainomis
Priedų laikymo sistema „Home Base“
- Galimybė pridėti daugiau priedų ar įrangos.
- Įvairūs valymo įrankiai gali būti laikomi tiesiog ant įrenginio
EASY valdymo panelė
- Valdymas vienu jungikliu.
- Labai lengva naudoti.
Paprastas funkcijų paskirstymas su geltonais valdymo elementais
- Trumpas apmokymo laikas net ir nepatyrusiems vartotojams.
Tvirti ir patvarūs valdymo elementai
- Tinka kasdieniam naudojimui.
- Itin patvarus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Besisukančių šepečių privalumas
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|510
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|900
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|50 / 50
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 2040
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|1200
|Akumuliatoriaus tipas
|Nereikalaujantis aptarnavimo
|Akumuliatorius (V/Ah)
|24 / 105
|Veikimo laikas (h)
|max. 3
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|approx. 12
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Apsisukimo plotis (mm)
|1240
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,3
|Garso lygis (dB(A))
|66
|Nominali galia (W)
|max. 1100
|Svoris (be priedų) (kg)
|40
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
- Akumuliatorius
- Akumuliatoriaus įkroviklis
- Siurbimo balkis, V formos
Įranga
- 2-jų talpų sistema