Plovimo įrenginys BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah

BD 50/50 C Bp Pack Classic - kompaktiškas, pradinio lygio, akumuliatorinis grindų plovimo įrenginys su diskiniu šepečiu. Įrenginio valymo plotas gali siekti iki 2000 m²/h.

BD 50/50 C Bp Pack Classic akumuliatorinis grindų valymo įrenginys su diskiniu šepečiu, dėl savo kompaktiškų matmenų ir sumanios disko technologijos, leidžia puikiai matyti valymo plotą. Šio įrenginio valdymas, EASY valdymo panelės iš Karcher dėka yra labai aiškus ir paprastas. Įrenginys turi tik pačius svarbiausius komponentus ir funkcijas, kuriomis galima naudotis po trumpų apmokymų. BD 50/50 C Bp Pack Classic rekomenduojama naudoti valant prekybos centrus, viešbučius ar sveikatos priežiūros įstaigas.

Savybės ir privalumai
Plovimo įrenginys BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah: Įrengtas elektromagnetinis vožtuvas ir transportavimo ratukas, užtikrinantys maksimalų komfortą
Įrengtas elektromagnetinis vožtuvas ir transportavimo ratukas, užtikrinantys maksimalų komfortą
Elektromagnetinis vožtuvas automatiniam vandens išjungimui, atleidus "mirusio žmogau" jungiklį. Atlenkiams transportavimo ratukas leidžia atlikti patogų dviejų pakopų valymo metodą. Atlenkiams transportavimo ratukas žymiai palengvina įrenginio transportavimą.
Plovimo įrenginys BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah: EASY valdymo panelė - lengvai suprantamas valdymas
EASY valdymo panelė - lengvai suprantamas valdymas
Aiškūs ir lengvai suprantami valdymo elementai Nereikalingi ilgalaikiai apmokymai darbui Paprasti, geltonos spalvos, valdymo elementai palengvina įrenginio naudojimą
Plovimo įrenginys BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah: Įperkamas pradinio lygio modelis
Įperkamas pradinio lygio modelis
Puikus kainos ir našumo santykis Sumažinta iki svarbiausių funkcijų.
Didelis rezervuaro tūris, kompaktiškas dizainas
  • Itin manevringas.
  • Suteikia puikų valomo ploto matomumą
Talpi vieta akumuliatoriams - galimybė pritaikyti įvairios talpos akumuliatorius
  • Lengvai prieinamas akumuliatoriaus skyrius greitam pakeitimui.
  • Taip pat tinka darbui keliomis darbo pamainomis
Priedų laikymo sistema „Home Base“
  • Galimybė pridėti daugiau priedų ar įrangos.
  • Įvairūs valymo įrankiai gali būti laikomi tiesiog ant įrenginio
EASY valdymo panelė
  • Valdymas vienu jungikliu.
  • Labai lengva naudoti.
Paprastas funkcijų paskirstymas su geltonais valdymo elementais
  • Trumpas apmokymo laikas net ir nepatyrusiems vartotojams.
Tvirti ir patvarūs valdymo elementai
  • Tinka kasdieniam naudojimui.
  • Itin patvarus.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Akumuliatorius
Traukos pavara Besisukančių šepečių privalumas
Darbinis šepečių plotis (mm) 510
Darbinis siurbimo plotis (mm) 900
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 50 / 50
Teorinis ploto našumas (m²/h) max. 2040
Praktinis ploto našumas (m²/h) 1200
Akumuliatoriaus tipas Nereikalaujantis aptarnavimo
Akumuliatorius (V/Ah) 24 / 105
Veikimo laikas (h) max. 3
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h) approx. 12
Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 180
Šepečio slėgis (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Apsisukimo plotis (mm) 1240
Vandens sunaudojimas (l/min) max. 2,3
Garso lygis (dB(A)) 66
Nominali galia (W) max. 1100
Svoris (be priedų) (kg) 40
Matmenys (I x P x A) (mm) 1170 x 570 x 1025

Komplektacija

  • Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
  • Akumuliatorius
  • Akumuliatoriaus įkroviklis
  • Siurbimo balkis, V formos

Įranga

  • 2-jų talpų sistema
Plovimo įrenginys BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
Videos
Priedai
Valymo priemonės