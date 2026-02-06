Plovimo įrenginys BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Komplektuojamas su priežiūros nereikalaujančiu 80Ah akumuliatoriumi ir greituoju įkrovikliu: BD 50/50 C Bp Pack kompaktiškas plovimo įrenginys su 50 l talpomis švariam/nešvariam vandeniui.
Kompaktiško dizaino, su dviem 50 l talpomis švariam ir nešvariam vandeniui ir 51 cm darbiniu pločiu, mūsų manevringas BD 50/55 C Classic Bp Pack grindų valymo įrenginys užtikrina optimalią valomo ploto apžvalgą. Diskinio šepečio mazgas veikia taip tyliai, kad šį grindų plovimo įrenginį galima naudoti ir triukšmui jautriose patalpose. Iš aukštos kokybės lieto aliuminio pagaminti ir rankiniu būdu valdomi siurbimo balkis ir šveitimo mazgas, kad būtų paprasta transportuoti. Dėl paprastos valdymo koncepcijos nereikia sudėtingų valymo programų ir susipažinimo etapų, pavyzdžiui, šepečio variklio ir siurbimo turbinos paleidimas ir sustabdymas valdomas tiesiog centrine valdymo svirtimi. Į standartinę įrangą įeina galingas 80 Ah talpos ličio jonų akumuliatorius ir greitasis įkroviklis, kad prireikus būtų galima lengvai atlikti greitą ir tarpinį įkrovimą. Ličio jonų akumuliatoriui suteikiama 5 metų gamintojo garantija.
Savybės ir privalumai
Ilgai veikiantys ličio jonų akumuliatoriai
- Ilgas veikimo laikas ir didelis našumas dėl greito ir tarpinio įkrovimo.
- Nereikalaujantis priežiūros akumuliatorius su 5 metų gamintojo garantija
Kompaktiškas ir tvirtas dizainas
- Universalus, lengvai manevruojantis įrenginys su geru apžvalgos matomumu operatroiui.
- Sumažinta rizika pažeisti įrenginį ar objektus aplink.
Plovimo mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš ilgaamžio aliuminio
- Tvirtas įrenginys sunkioms darbo sąlygoms ir maža gedimų tikimybe.
- Sukurtas darbui net ir esant ypač sunkioms ar atšiaurioms sąlygoms.
Ypač paprastas darbas su įrenginiu
- Visos įrenginio funkcijos valdomos mygtukais, jungikliais ar svirtelėmis.
- Paprasta koncepcija, suprantami simboliai ir aiškiai išdėstytas valdymo skydelis.
- Labai trumpas apmokymų procesas
Patogi keturių ratų važiuoklė
- Idealiai tinka ilgam ir nevarginančiam darbui.
- Padidina patogumą naudotojui ir gerokai sumažina fizinį krūvį.
Tvirta standartinė važiuoklė
- Mažesnės techninės priežiūros pastangos ir išlaidos.
- Didina patikimumą.
Unikali siurbimo sistemos konstrukcija
- Didina patogumą naudotojui.
- Sumažina skleidžiamą triukšmą.
Atskira nešvaraus vandens talpos sistema
- Labai lengva valyti.
- Gerina higieną.
Švaraus vandens dangtelis su valymo priemonės dozavimu
- Patogiam ir tiksliam valymo priemonių dozavimui.
- Sumažina valymo priemonių sąnaudas ir išlaidas.
Praktiškas „Home Base“ komplektas
- Skirtas įvairių priedų gabenimui.
- Rankinio valymo įrankiai visada lengvai pasiekiami.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Besisukančių šepečių privalumas
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|510
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|850
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|50 / 50
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 2040
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|1200
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų akumuliatorius
|Akumuliatorius (V/Ah)
|24 / 90
|Veikimo laikas (h)
|2,5
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (kg)
|23
|Apsisukimo plotis (mm)
|1240
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,3
|Garso lygis (dB(A))
|66
|Svoris (be priedų) (kg)
|53
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
- Akumuliatorius
- Akumuliatorius ir įkroviklis komplekte
- Siurbimo balkis, V formos
Įranga
- 2-jų talpų sistema
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Lengvai valdomas jungiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Ypatingai rekomenduojamas biurų valymui bei viešbučių sektoriui
- Idealus darbui triukšmui jautrioje aplinkoje ar naktį.
- Tinka valyti mažmeninės prekybos sektoriuje, valgyklose ar biuruose
- Naudoti viešbučiuose ir maitinimo pramonėje, mažmeninėje prekyboje ir automobilių salonuose
- Mažmeninės prekybos vietose
- Valymui medicinos, transporto sektoriuose ir pramonėje
- Pramonėje
- Automobilių salonuose, servisuose