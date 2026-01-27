Plovimo įrenginys BR 35/12 C Bp Pack Li
Didelis valymo našumas, manevringumas ir nedidelis svoris: akumuliatorinis grindų valymo įrenginys BR 35/12 C su KART technologija pagamintas iš 30 % perdirbtų medžiagų, kad būtų taupomi ištekliai.
Valo įvairiomis kryptimis, dėl mažo svorio jį patogu transportuoti laiptais: mūsų akumuliatorinis valymo įrenginys BR 35/12 C yra puikus pasirinkimas ir efektyvus valymo sprendimas mažoms ir labai apstatytoms erdvėms prižiūrėti. Jo cilindrinė šepečio galvutė su KART technologija (Kärcher Advanced Response Technology) leidžia dirbti netgi situacijose, kai reikia nepatogiai išvinguriuoti tarp objektų, taip užtikrinamas maksimalus manevringumas ir judrumas visose situacijose. Galinga, ilgaamžė, greitai įkraunama ličio jonų baterija, visiškai nereikalauja priežiūros ir tarnauja iki 3 kartų ilgiau jei įprastos švino baterijos. Puikią BR 35/12 C įrangą papildo įjungiamas eco! efektyvumo režimas, kuris vienu mygtuko paspaudimu žymiai sumažina energijos suvartojimą, pailgina akumuliatoriaus veikimo laiką, taip pat sumažina darbo triukšmą maždaug 40 proc. dėl šios priežasties įrenginys tinkamas naudoti triukšmui jautriose vietose.
Savybės ir privalumai
Dėka KART technologijos plovimo mazgas gali būti pasukamas +/- 200° kampu. Tai palengvina įrenginio valdymą, ypač atliekant posūkius valant apstatytas zonas.
- Labai manevringas ir efektyvus - idealiai tinka baldais užstatytoms patalpoms.
- Šepetys visada sukasi judėjimo kryptimi. Siurbimo balkis visuomet patikimai susiurbia visą vandenį.
- Jeigu būtina, valymas ir siurbimas gali būti atliekami atbuline eina.
Tvarus: 30 % perdirbtų medžiagų ir ekologiško efektyvumo režimas
- Taupomi ištekliai ir iki 50% pailgėja veikimo laikas
- 40% tylesnis
- Sumažinta CO2 emisija.
Komplektuojamas su aukšto našumo ličio jonų akumuliatoriumi.
- Visiškai nereikalauja priežiūros, o tarnavimo laikas yra tris kartus ilgesnis negu įprastų akumuliatorių.
- Esant poreikiui galimas tarpinis ar dalinis įkrovimas.
- Greitas įkrovimas (visiškas įkrovimas per 3 valandas, iki pusės - per 1 valandą)
Kompaktiškas įrenginys.
- Puikus valdymas. Net ir 90° posūkis dirbant šalia sienos nėra jokia kliūtis.
- Nėra įrenginio išsikišimų, lengvas valdymas.
Labai mažas įrenginio svoris
- 35% lengvesnis lyginant su kitais įrenginiais.
- Lengvai transportuojamas laiptais ar per slenksčius.
- Palengvintas pervežimas transporto priemonėmis.
Užlenkiama rankena
- Kompaktiškas sandėliuojant ilgesnį laiką.
- Galima pervežti ir mažomis transporto priemonėse.
Reguliuojamo aukščio rankena
- Ergonomiškai reguliuojama pritaikant pagal operatoriaus poreikį.
Integruotas aukštos kokybės akumuliatoriaus įkroviklis.
- Įkroviklis visada šalia; visuomet yra galimybė pakrauti.
- Pilnas akumuliatoriaus įkrovimas per 3 val., dalinis įkrovimas iki 50% talpos per 1 val. Tarpiniai įkrovimai galimi bet kuriuo metu.
- Įkroviklis išsijungia automatiškai. Nėra energijos sąnaudų budėjimo režime.
Cilindrinių šepečių technologija
- Didelis šepečių kontaktinis spaudimas sunkiai įveikiamo purvo pašalinimui.
- Puikiai tinka nelygių, struktūrinių grindų valymui.
- Tolygus valymo rezultatas.
Pašlavimo funkcija
- Efektyviai šluoja, šveičia ir siurbia vienu valymo etapu.
- Pašlavimo sistema surenka smulkius akmenukus ir kt. smulkias šiukšles.
- Optimaliam siurbimo balkio darbui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Besisukančių šepečių privalumas
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|350
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|450
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|12 / 12
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|1400
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|1050
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų akumuliatorius
|Akumuliatorius (V/Ah)
|25,2 / 21
|Veikimo laikas (h)
|max. 1,5
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|approx. 2,7
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|700 - 1500
|Šepečio slėgis (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Apsisukimo plotis (mm)
|1050
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|1
|Garso lygis (dB(A))
|max. 65
|Nominali galia (W)
|500
|Spalva
|Antracitas
|Bendras leistinas svoris (kg)
|48
|Svoris (be priedų) (kg)
|36
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|930 x 420 x 1100
Komplektacija
- Cilindrinis šepetys: 1 Piece(s)
- Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte
- Tranportavimo ratai
- Siurbimo balkis, tiesus: 1 Piece(s)
Įranga
- 2-jų talpų sistema
- Reguliuojamas slėgis
Videos
Priedai
Valymo priemonės
BR 35/12 C Bp Pack Li atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.