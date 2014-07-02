Kiliminių paviršių valymo įrenginys BRC 45/45 C Ep
Giluminis ir periodinis valymas vienoje mašinoje.
BRC 45/45 C Ep tai dvi funkcijos viename įrenginyje. Be to, kad leidžia pasiekti puikius giluminio valymo rezultatus vienu praėjimu, 45/45 gali būti naudojamas ir periodiniam dviejų etapų valymui - greitas, efektyvus kilimų valymas su labai trumpu išdžiuvimo laiku. Naudojant Kärcher greito džiuvimo valymo priemonę RM 768, vidutinio dydžio kilimai gali būti išvalyti ir paruošti siurbimui per 20 minučių.
Savybės ir privalumai
Paslanki šepečio galvutė su į priešingą pusę sukamais cilindriniais šepečiais.
- Du cilindriniai šepečiai dideliam valymo našumui.
- Tuo pačiu metu iš abiejų pusių valo giluminiu būdu įsiskverbiant šerelius.
- Užtikrina vienodą dangos valymą net ir esant paviršiaus nelygumams.
Darbinė kryptis: pirmyn arba atgal.
- Darbinė kryptis nustatoma atsižvelgiant į kilimą.
- Valymo kryptis parenkama palenkus stūmimo rankeną.
- Ergonomiška darbinė padėtis kilimų valymui - pirmyn arba atgal.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Našumas (gilus valymas/ iCapsol rutininis valymas) (m²/h)
|350 / 1000
|Oro srautas (l/s)
|45
|Vakuumas (mbar/kPa)
|300 / 30
|Purškimo slėgis, rutininis valymas (bar)
|3,5
|Purškimo slėgis, gilus valymas (bar)
|7
|Purškimo srautas, rutininis valymas (l/min)
|0,7
|Purškimo srautas, gilus valymas (l/min)
|3,2
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|450
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|45 / 38
|Turbinos galia (W)
|1100
|Šepečio varikio galia (W)
|600
|Svoris (be priedų) (kg)
|75
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1029 x 559 x 1092
Komplektacija
- Šepečių skaičius: 2 Piece(s)
Įranga
- Darbo kryptis: Pirmyn arba atgal
- iCapsol režimas