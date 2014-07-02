Plaunantis siurblys Puzzi 30/4
Purškimo ir siurbimo įrenginys „Puzzi 30/4“ – tai ekonomiškas valymo sprendimas, skirtas didelio ploto kiliminės dangos valymui, kurio dėka valymo darbus galima atlikti greitai ir kokybiškai.
66 dB (A) triukšmo lygio purškimo ir siurbimo įrenginys „Puzzi 30/4“ yra tyliausiai veikiantis šlapio valymo siurblys savo kategorijoje, puikiai tinkantis tyliam valymui. 30 litrų švaraus vandens talpa, 350 mm pločio grindų antgalis – šių elementų dėka šis pažangus purškimo ir siurbimo įrenginys ypač tinka dideliems kiliminės dangos plotams valyti. Įrenginio konstrukcija ypatingai pritaikyta ergonomiškam, greitam ir įtampos nesukeliančiam valymui. „EASY-Operation“ koncepcija ir ergonomiška vertikali padėtis leidžia daug lengviau valdyti šį įrenginį. Išmokti juo dirbti yra paprasta, nes naudojamos lengvai suprantamos piktogramos. Nešvaraus vandens talpą galima išimti, jos rankena ir forma pritaikytos patogiam pernešimui. Talpą lengva valyti ir užpildyti švariu vandeniu. Greitas reguliavimas taupo laiką ir pinigus. Palyginti su analogiškais kitų gamintojų įrenginiais, džiovinimo laikas, naudojant šį įrenginį, yra iki 30 proc. trumpesnis. Iš dalies taip yra dėl lanksčios įsiurbimo dalies, kuri visuomet užtikrina optimalų siurbimo kampą. „Puzzi 30/4“ lengva transportuoti, net ir tuomet, kai jis yra gulsčioje padėtyje ir su visiškai užpildyta švaraus vandens talpa, o didelių ratukų dėka prietaisą galima lengvai transportuoti laiptais.
Savybės ir privalumai
„PW 30/1“ jungimo lizdasNaudojant integruotą jungimo lizdą, su „PW 30/1“ galima dirbti nenaudojant jokio papildomo maitinimo šaltinio. Nenaudojamas jungimo lizdas tinkamai apsaugomas automatiškai uždaromu dangteliu. „PW 30/1“ pagerina valymo efektyvumą, ritininiu šepečiu valo plaukelius ir sulygiuoja juos viena kryptimi.
Išimama nešvaraus vandens talpaSiekiant apsaugoti nuo nešvarumų, nešvaraus vandens talpos rankena pritvirtinta išorėje. Nešvaraus vandens talpą lengva nuimti ir panaudoti švaraus vandens talpos pripildymui. Užpakalinėje nešvaraus vandens talpos dalyje esančiame trumpame aprašyme pateikiamas paprastas ir aiškus darbo proceso paaiškinimas.
Labai tylusSkleisdamas vos 66 dB(A) triukšmą, „Puzzi 30/4“ yra tyliausiai veikiantis šlapio valymo siurblys savo kategorijoje. Dėl tylaus veikimo įrenginys gali būti naudojamas visur, net darbo valandomis ir viešbučiuose. Dėl mažo triukšmo lygio darbuotojas gali dirbti saugiau ir ilgiau.
Didelė talpa
- Nepaisant 30 litrų švaraus vandens talpos, „Puzzi 30/4“ galima lengvai vežti gulsčioje padėtyje.
- Integruotas vandens lygio indikatorius parodo esamą švaraus vandens lygį.
- Švaraus vandens filtras dar geresnei siurblio komponentų apsaugai ir gali būti išimamas valymui be jokių papildomų įrankių.
Patogi „EASY-Operation“ naudojimo koncepcija
- Lengvas pasirinkimas naudojant sukamąjį jungiklį (mašina išjungta, purškimas, siurbimas, purškimas-siurbimas).
- Aiškios piktogramos palengvina naudojimąsi.
- Lengvai pasiekiama sukamojo jungiklio padėtis įrenginio viršuje.
Ergonomiška vertikali koncepcija
- Lengvai pasiekiama sukamojo jungiklio padėtis šrenginio viršuje.
- Ergonomiškas transportavimas dėl specialios konteinerio geometrijos ir rankenos.
Dideli transportavimo ratukai
- Dėl didelių ratukų „Puzzi 30/4“ gali lengvai manevruoti, net ir tuomet, kai įrenginys yra visiškai užpildytas.
- Lengvai riedantys 30 cm skersmens ratukai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. našumas (m²/h)
|60 - 75
|Oro srautas (l/s)
|74
|Vakuumas (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Purškimo srautas (l/min)
|3
|Purškimo slėgis (bar)
|4
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|30 / 15
|Turbinos galia (W)
|1200
|Pompos našumas (W)
|70
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Elektros laido ilgis (m)
|15
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|26
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|580 x 460 x 930
Komplektacija
- Jungtis turbo šepečiui: PW 30/1
- Purškimo/siurbimo siurbimo žarna: 4 m
- Grindų antgalis: 350 mm
- Purškimo/ištraukimo antgalis
- D formos rankena purškimo/siurbimo vamzdžiui
- Purškimo/siurbimo vamzdis: 1 Piece(s), 700 mm, Nerūdijantis plienas
Įranga
- D formos rankena skirta purškimo/siurbimo vamzdžiui: Grindų antgalis, Geltona
Priedai
Valymo priemonės
Puzzi 30/4 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.