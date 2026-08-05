Plaunantis siurblys Puzzi 30/4 E

Tyliausiai veikiantis valymo siurblys savo kategorijoje – 66 dB(A) „Puzzi 30/4 E“. Skirtas didesnių kilimų valymui. Ergonomiška vertikali konstrukcija. Integruoti šildymo elementai švaraus vandens pašildymui.

Vos 66 dB (A) triukšmo lygio ypač efektyvus purškimo ir siurbimo įrenginys „Puzzi 30/4 E“ yra tyliausiai veikiantis šlapio valymo siurblys savo kategorijoje. Įrenginyje yra 30 litrų švaraus vandens talpa, todėl galima nepertraukiamai valyti didelius plotus. Dar geresnį valymo efektyvumą užtikrina integruotas „PW 30/1“ jungimo lizdas. Praktiška vertikali konstrukcija užtikrina ergonomišką ir daug vietos nereikalaujantį darbą. Įrenginys turi integruotus šildymo elementus ir pasirenkamą švaraus vandens talpos šildymo funkciją. Tai padeda išlaikyti pastovią temperatūrą ir užtikrina aukščiausios klasės valymo rezultatus.

Savybės ir privalumai
Plaunantis siurblys Puzzi 30/4 E: Labai tylus
Labai tylus
Plaunantis siurblys Puzzi 30/4 E: Didelė talpa
Didelė talpa
Plaunantis siurblys Puzzi 30/4 E: „PW 30/1“ jungimo lizdas
„PW 30/1“ jungimo lizdas
Išimama nešvaraus vandens talpa
Dideli transportavimo ratukai
Didelė talpa
Galingas siurbimas
Labai efektyvus valymas
Reguliuojamo aukščio rankena
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maks. našumas (m²/h) 60 - 75
Oro srautas (l/s) 74
Vakuumas (mbar/kPa) 254 / 25,4
Purškimo srautas (l/min) 3
Purškimo slėgis (bar) 4
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 30 / 15
Turbinos galia (W) 1200
Pompos našumas (W) 70
Įtampa (V) 220 - 240
Dažnis (Hz) 50
Elektros laido ilgis (m) 15
Spalva Antracitas
Svoris (be priedų) (kg) 28
Matmenys (I x P x A) (mm) 580 x 460 x 930

Komplektacija

  • Jungtis turbo šepečiui: PW 30/1
  • Purškimo/siurbimo siurbimo žarna: 4 m
  • Purškimo/ištraukimo antgalis

Įranga

  • D formos rankena skirta purškimo/siurbimo vamzdžiui: Grindų antgalis, Geltona
Plaunantis siurblys Puzzi 30/4 E
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