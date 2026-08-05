Plaunantis siurblys Puzzi 30/4 E
Tyliausiai veikiantis valymo siurblys savo kategorijoje – 66 dB(A) „Puzzi 30/4 E“. Skirtas didesnių kilimų valymui. Ergonomiška vertikali konstrukcija. Integruoti šildymo elementai švaraus vandens pašildymui.
Vos 66 dB (A) triukšmo lygio ypač efektyvus purškimo ir siurbimo įrenginys „Puzzi 30/4 E“ yra tyliausiai veikiantis šlapio valymo siurblys savo kategorijoje. Įrenginyje yra 30 litrų švaraus vandens talpa, todėl galima nepertraukiamai valyti didelius plotus. Dar geresnį valymo efektyvumą užtikrina integruotas „PW 30/1“ jungimo lizdas. Praktiška vertikali konstrukcija užtikrina ergonomišką ir daug vietos nereikalaujantį darbą. Įrenginys turi integruotus šildymo elementus ir pasirenkamą švaraus vandens talpos šildymo funkciją. Tai padeda išlaikyti pastovią temperatūrą ir užtikrina aukščiausios klasės valymo rezultatus.
Savybės ir privalumai
Labai tylus
Didelė talpa
„PW 30/1“ jungimo lizdas
Išimama nešvaraus vandens talpa
Dideli transportavimo ratukai
Didelė talpa
Galingas siurbimas
Labai efektyvus valymas
Reguliuojamo aukščio rankena
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. našumas (m²/h)
|60 - 75
|Oro srautas (l/s)
|74
|Vakuumas (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Purškimo srautas (l/min)
|3
|Purškimo slėgis (bar)
|4
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|30 / 15
|Turbinos galia (W)
|1200
|Pompos našumas (W)
|70
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Elektros laido ilgis (m)
|15
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|28
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|580 x 460 x 930
Komplektacija
- Jungtis turbo šepečiui: PW 30/1
- Purškimo/siurbimo siurbimo žarna: 4 m
- Purškimo/ištraukimo antgalis
Įranga
- D formos rankena skirta purškimo/siurbimo vamzdžiui: Grindų antgalis, Geltona
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