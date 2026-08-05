Plaunantis siurblys Puzzi 8/1
Galingas valymo profesionalas apmušalams, lengvai pašalins dėmes nuo tekstilinių paviršių: Puzzi 8/1 plaunantis dulkių siurblys su ergonomišku trumpu apmušalų valymui skirtu antgaliu.
Tvirtas, patvarus, efektyvus: Puzzi 8/1 plaunantis dulkių siurblys iš Kärcher įspūdingai išvalo apmušalus ir lengvai pašalina dėmes nuo tekstilės paviršių, o valymo rezultatai yra puikūs ir higieniški bei efektyvūs. Kompaktiško įrenginio dėka lengva paskirstyti valymui skirtą mišinį ant tekstilės paviršių, o jam atlikus savo darbą - pašalinti kartu su nešvarumais. Puikus siurbimo efektyvumas taip pat užtikrina greitą drėgmės pasišalinimą o tai reiškia, kad išplautus tekstilės paviršius galima greitai vėl naudoti – idealiai tinka aukštiems viešbučių ir apgyvendinimo sektoriaus arba transporto priemonių salono valymo specialistų reikalavimams patenkinti. Su įrenginiu galima naudoti standartinį, itin trumpą apmušalų antgalį patogiam, ergonomiškam siaurų erdvių valymui. Dėl mažo svorio ir ergonomiškos nešiojimo rankenos lengvai transportuojamas tam užtenka vienos rankos. Dideli mygtukai, užtikrins patogų įrenginio valdymą, įrenginį patogu įjungti ir išjungti ranka arba koja. Prietaiso dangtis ir rankinis antgalis yra skaidrūs, kad būtų patogu stebėti valymo procesą.
Savybės ir privalumai
Puikus valymo efektyvumasPuikus tekstilės paviršių valymas iki giliausių sluoksnių. Greitas džiūvimas reiškia, kad paviršiai gali būti greitai vėl naudojami dėl puikaus siurbimo efektyvumo. Puikūs valymo rezultatai su matomu efektu prieš ir po.
Ergonomiško dizaino ypač trumpas apmušalų antgalisRankenėlę ir slėgį galima valdyti tik vienu pirštu. Praktiška rankenos forma leidžia naudoti skirtingas laikymo pozicijas. Raudonos spalvos antgalis užtikrina efektyvų vandens suvartojimą.
Mažas svoris ir kompaktiškas, tvirtas dizainasLengvas transportavimas viena ranka net ir nepatogiose vietose - per atbrailas ir laiptus. Sukurtas ilgiems darbo periodams be nuovargio. Ilgas darbo laikas užtikrina darbo efektyvumą
Nuimamas, išmanus 2-in-1 konteineris
- Greitas ir paprastas švaraus vandens rezervuaro užpildymas.
- Patogu ir paprasta pašalinti nešvarų vandenį.
- Greitas darbas paprastam valdymui.
Lengva valdyti dėl dviejų didelių mygtukų
- Nereikia lenktis: įjungimo/išjungimo kojinis jungiklis, užtikrina greitį ir patogumą.
- Greitas 1 žingsnio metodas: kombinuotas purškimas ir siurbimas vienu metu.
- 2 pakopų metodas: užpurkškite ant paviršių ir palikite įsigerti – tada išsiurbkite.
Dideli galiniai ratai ir menevringi 360° pasukimo kampu
- Manevringas ant nelygių paviršių.
- Ypač manevringas ir lengvai valdomas valant.
Sulankstomas kabelio kabliukas
- Saugiam maitinimo laido laikymui.
- Praktiškas ir apsaugo laidus.
- Įrenginį lengva ir patogu transportuoti ir saugoti.
Didelė, atvira, švaraus vandens pildymo anga
- Patogus, saugus ir greitai pripildomas švariu vandens.
- Aiškiai matomas maksimalaus lygio indikatorius.
- Jokios išsiliejimo tikimybės tempiant ar stumiant įrenginį.
Integruota saugykla apmušalų antgaliui
- Dėl segtukų tvirtinimo apmušalų antgalis visada yra ranka pasiekiamas.
- Saugus priedų sandėliavimas net transportavimo metu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. našumas (m²/h)
|12 - 18
|Oro srautas (l/s)
|71
|Vakuumas (mbar/kPa)
|270 / 27
|Purškimo srautas (l/min)
|1
|Purškimo slėgis (bar)
|1
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|8 / 7
|Turbinos galia (W)
|1200
|Pompos našumas (W)
|40
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Garso lygis (dB(A))
|71
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|8,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|524 x 332 x 442
Komplektacija
- Trumpas apmušalų antgalis su rankena
- Purškimo/siurbimo siurbimo žarna: 2.5 m
- Kablys elektros laidui
- Keičiama 2-in-1 talpa švariam/suodinam vandeniui
Įranga
- Numatyta vieta priedų saugojimui
- Numatyta vieta grindų antgalio laikymui
- D formos rankena skirta purškimo/siurbimo vamzdžiui: Baldų apmušalų antgalis, oranžinė
Videos
Pritaikymo sritys
- Intensyviam minkštų baldų ir minkštų baldų valymui
- Dėmių pašalinimui ant tekstilinių paviršių
- Visiems tekstiliniams paviršiams valyti, įskaitant automobilių salonus
- Intensyviam giluminiams minkštų automobilių sėdynių valymui
- Apmušalų valymui higienai jautriose vietose
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Puzzi 8/1 atsarginės dalys
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