Plaunantis siurblys Puzzi 8/1 Anniversary Edition
Puzzi 8/1 Anniversary Edition juodos spalvos plaunantis siurblys – tai didelio našumo įrenginys, skirtas tekstiliniams paviršiams valyti. Idealiai tinka apmušalams valyti ir dėmėms šalinti.
„Kärcher“ 90 metų jubiliejaus proga pristatome juodos spalvos „Puzzi 8/1 Anniversary Edition“ plaunantį siurblį, kuris įspūdingai valo apmušalus ir pašalina dėmes nuo tekstilinių paviršių, užtikrindamas puikius higieniškus valymo rezultatus bei didelį efektyvumą. Kompaktiškas plaunantis siurblys įpurškia valymo tirpalą giliai į tekstilės pluoštą ir tuomet susiurbia jį atgal kartu su atskirtu purvu. Efektyvus skysčio susiurbimas užtikrina, kad tekstiliniai paviršiai greitai išdžius ir netrukus jais vėl bus galima naudotis. Dėl to šis plaunantis siurblys puikiai patenkins net aukštus viešbučių ir viešojo maitinimo pramonės arba transporto priemonių salonų valymo specialistų reikalavimus. Standartinis trumpas apmušalų antgalis palengvina valymą ankštose vietose. Dėl mažo svorio ir ergonomiškos nešiojimo rankenos šį plaunantį siurblį galima lengvai kilnoti viena ranka. Naudotojo patogumą užtikrina ir dideli mygtukai, kuriuos galima valdyti rankomis ar kojomis. Įrenginio dangtis ir rankinis antgalis yra skaidrūs, kad matytųsi nešvarus vanduo ir būtų patogu stebėti valymo procesą. Jubiliejinis modelis tiekiamas kartu su „RM 760 CarpetPro Cleaner iCapsol“ kilimų valikliu (16 tablečių).6 tablečių).
Savybės ir privalumai
Puikus valymo efektyvumas
- Puikus tekstilės paviršių valymas iki giliausių sluoksnių.
- Greitas džiūvimas reiškia, kad paviršiai gali būti greitai vėl naudojami dėl puikaus siurbimo efektyvumo.
- Puikūs valymo rezultatai su matomu efektu prieš ir po.
Ergonomiško dizaino ypač trumpas apmušalų antgalis
- Rankenėlę ir slėgį galima valdyti tik vienu pirštu.
- Praktiška rankenos forma leidžia naudoti skirtingas laikymo pozicijas.
- Raudonos spalvos antgalis užtikrina efektyvų vandens suvartojimą.
Mažas svoris ir kompaktiškas, tvirtas dizainas
- Lengvas transportavimas viena ranka net ir nepatogiose vietose - per atbrailas ir laiptus.
- Sukurtas ilgiems darbo periodams be nuovargio.
- Ilgas darbo laikas užtikrina darbo efektyvumą
Nuimamas, išmanus 2-in-1 konteineris
- Greitas ir paprastas švaraus vandens rezervuaro užpildymas.
- Patogu ir paprasta pašalinti nešvarų vandenį.
- Greitas darbas paprastam valdymui.
Lengva valdyti dėl dviejų didelių mygtukų
- Nereikia lenktis: įjungimo/išjungimo kojinis jungiklis, užtikrina greitį ir patogumą.
- Greitas 1 žingsnio metodas: kombinuotas purškimas ir siurbimas vienu metu.
- 2 pakopų metodas: užpurkškite ant paviršių ir palikite įsigerti – tada išsiurbkite.
Dideli galiniai ratai ir menevringi 360° pasukimo kampu
- Manevringas ant nelygių paviršių.
- Ypač manevringas ir lengvai valdomas valant.
Sulankstomas kabelio kabliukas
- Saugiam maitinimo laido laikymui.
- Praktiškas ir apsaugo laidus.
- Įrenginį lengva ir patogu transportuoti ir saugoti.
Didelė, atvira, švaraus vandens pildymo anga
- Patogus, saugus ir greitai pripildomas švariu vandens.
- Aiškiai matomas maksimalaus lygio indikatorius.
- Jokios išsiliejimo tikimybės tempiant ar stumiant įrenginį.
Integruota saugykla apmušalų antgaliui
- Dėl segtukų tvirtinimo apmušalų antgalis visada yra ranka pasiekiamas.
- Saugus priedų sandėliavimas net transportavimo metu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. našumas (m²/h)
|12 - 18
|Oro srautas (l/s)
|71
|Vakuumas (mbar/kPa)
|270 / 27
|Purškimo srautas (l/min)
|1
|Purškimo slėgis (bar)
|1
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|8 / 7
|Turbinos galia (W)
|1200
|Pompos našumas (W)
|40
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Garso lygis (dB(A))
|71
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|8,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|12,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|524 x 332 x 442
Komplektacija
- Trumpas apmušalų antgalis su rankena
- Valymo priemonė: RM 760 tabletės, 16 Tabletės
- Purškimo/siurbimo siurbimo žarna: 2.5 m
- Kablys elektros laidui
- Keičiama 2-in-1 talpa švariam/suodinam vandeniui
Įranga
- Numatyta vieta priedų saugojimui
- Numatyta vieta grindų antgalio laikymui
- D formos rankena skirta purškimo/siurbimo vamzdžiui: Baldų apmušalų antgalis, oranžinė
Pritaikymo sritys
- Intensyviam minkštų baldų ir minkštų baldų valymui
- Dėmių pašalinimui ant tekstilinių paviršių
- Visiems tekstiliniams paviršiams valyti, įskaitant automobilių salonus
- Intensyviam giluminiams minkštų automobilių sėdynių valymui
- Apmušalų valymui higienai jautriose vietose
Priedai
Valymo priemonės
Puzzi 8/1 Anniversary Edition atsarginės dalys
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