Plaunantis siurblys Puzzi 8/1 Go!Further
„Puzzi 8/1 Go!Further“ – tai riboto leidimo juodos spalvos plaunantis siurblys, kurio sudėtyje yra 44 % perdirbto plastiko¹⁾, tiekiamas su išskirtiniais priedais: 1 litro talpos RM 764N OA valiklio buteliu.
Riboto leidimo juodo „Puzzi 8/1 Go!Further“ plaunančio siurblio sudėtyje yra 44 proc. perdirbto plastiko¹⁾ ir jis tiekiamas su išskirtiniais priedais bei 1 litro talpos RM 764N OA valiklio buteliu. Plaunantis siurblys užtikrina higieniškus valymo rezultatus valant apmušalus ir šalinant dėmes nuo tekstilės paviršių ir stebina savo ekonomiškumu. Valymo priemonė įpurškiama giliai į pluoštą, o tada atkibęs purvas išsiurbiamas, taip užtikrinant visišką švarą. Dėl siurbimo galios efektyvumo tekstilės gaminiai greitai išdžiūva ir jais galima vėl naudotis. Dėl to šis plaunantis siurblys puikiai patenkins net aukštus viešbučių ir viešojo maitinimo pramonės bei transporto priemonių salonų valymo specialistų reikalavimus. Standartinis ypač trumpas apmušalų antgalis leidžia lengvai išvalyti net ir ankštus tarpus. Dėl mažo svorio ir ergonomiškos rankenos siurblį lengva kilnoti viena ranka. Įrenginio dangtis ir rankinis antgalis permatomi, todėl aiškiai matosi nešvarus vanduo.
Savybės ir privalumai
Puikus valymo efektyvumasPuikus tekstilės paviršių valymas iki giliausių sluoksnių. Greitas džiūvimas reiškia, kad paviršiai gali būti greitai vėl naudojami dėl puikaus siurbimo efektyvumo. Puikūs valymo rezultatai su matomu efektu prieš ir po.
Ergonomiško dizaino ypač trumpas apmušalų antgalisRankenėlę ir slėgį galima valdyti tik vienu pirštu. Praktiška rankenos forma leidžia naudoti skirtingas laikymo pozicijas. Raudonos spalvos antgalis užtikrina efektyvų vandens suvartojimą.
Tvarumo savybėsKonstrukcijos sudėtyje yra 44 % perdirbto plastiko¹⁾. Ypač trumpas ergonomiškas apmušalų valymo antgalis turi specialų raudoną purkštuką, kuris suvartoja 45 % mažiau vandens, lyginant su ankstesniu mėlynuoju purkštuku. „RM 764N OA“ sudėtyje yra 99 % natūralios kilmės ingredientų, o sudėtyje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos pagamintos iš kviečių sėlenų ir kukurūzų.
Mažas svoris ir kompaktiškas, tvirtas dizainas
- Lengvas transportavimas viena ranka net ir nepatogiose vietose - per atbrailas ir laiptus.
- Sukurtas ilgiems darbo periodams be nuovargio.
- Ilgas darbo laikas užtikrina darbo efektyvumą
Nuimamas, išmanusis, juodas 2-in-1 rezervuaras
- Greitas ir paprastas švaraus vandens rezervuaro užpildymas.
- Patogu ir paprasta pašalinti nešvarų vandenį.
- Baltai išspausdinta greito paleidimo iliustracija intuityviam valdymui.
Lengva valdyti dėl dviejų didelių mygtukų
- Nereikia lenktis: įjungimo/išjungimo kojinis jungiklis, užtikrina greitį ir patogumą.
- Greitas 1 žingsnio metodas: kombinuotas purškimas ir siurbimas vienu metu.
- 2 pakopų metodas: užpurkškite ant paviršių ir palikite įsigerti – tada išsiurbkite.
Dideli galiniai ratai ir menevringi 360° pasukimo kampu
- Manevringas ant nelygių paviršių.
- Ypač manevringas ir lengvai valdomas valant.
Sulankstomas kabelio kabliukas
- Saugiam maitinimo laido laikymui.
- Praktiškas ir apsaugo laidus.
- Įrenginį lengva ir patogu transportuoti ir saugoti.
Didelė, atvira, švaraus vandens pildymo anga
- Patogus, saugus ir greitai pripildomas švariu vandens.
- Aiškiai matomas maksimalaus lygio indikatorius.
- Jokios išsiliejimo tikimybės tempiant ar stumiant įrenginį.
Integruota saugykla apmušalų antgaliui
- Dėl segtukų tvirtinimo apmušalų antgalis visada yra ranka pasiekiamas.
- Saugus priedų sandėliavimas net transportavimo metu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. našumas (m²/h)
|12 - 18
|Oro srautas (l/s)
|71
|Vakuumas (mbar/kPa)
|270 / 27
|Purškimo srautas (l/min)
|1
|Purškimo slėgis (bar)
|1
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|8 / 7
|Turbinos galia (W)
|1200
|Pompos našumas (W)
|40
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Garso lygis (dB(A))
|71
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|8,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|13
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|524 x 332 x 442
¹⁾ Tik įrenginys, visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.
Komplektacija
- Trumpas apmušalų antgalis su rankena
- Valymo priemonė: RM 764 N, 1 l
- Purškimo/siurbimo siurbimo žarna: 2.5 m
- Kablys elektros laidui
- Keičiama 2-in-1 talpa švariam/suodinam vandeniui
Įranga
- Numatyta vieta priedų saugojimui
- Numatyta vieta grindų antgalio laikymui
- D formos rankena skirta purškimo/siurbimo vamzdžiui: Baldų apmušalų antgalis, oranžinė
Pritaikymo sritys
- Intensyviam minkštų baldų ir minkštų baldų valymui
- Dėmių pašalinimui ant tekstilinių paviršių
- Visiems tekstiliniams paviršiams valyti, įskaitant automobilių salonus
- Intensyviam giluminiams minkštų automobilių sėdynių valymui
- Apmušalų valymui higienai jautriose vietose
Priedai
Valymo priemonės
Puzzi 8/1 Go!Further atsarginės dalys
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