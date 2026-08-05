Puzzi 9/1 Bp Adv
Maksimaliam manevringumui ir giluminiam valymui užtikrinti: mūsų tvirtas Puzzi 9/1 Bp Adv akumuliatorinis plaunantis siurblys komplekte su apmušalų antgaliu ir grindų antgaliu.
Vienintelis pasaulyje, pasižymintis itin tvirtu dizainu ir belaidžiu lankstumu: mūsų Puzzi 9/1 Bp Adv Pack akumuliatorinis dulkių siurblys. Kaip vienintelis profesionalus akumuliatorinis plaunantis siurblys, šis Puzzi nepalieka abejingų savo išskirtiniu našumu ir maksimalia judėjimo laisve giliai valant apmušalus, kilimus ir kitus tekstilės gaminius, bet kurioje pramonės šakoje. Nesvarbu, ar tai būtų viešbučių ir svetingumo sektorius ar transporto priemonių aptarnavimo ar pastatų valymo užduotys. Nepaisant didelės galios, šis Puzzi yra ypač tylus, todėl puikiai tinka naudoti viešose vietose: be to, ergonomiškos rankenos dėka, jį galima lengvai nešiotis viena ranka. Siekiant geriausių valymo rezultatų, valymo mišinys yra suslėgiamas ir paskirstomas giliai į tekstilės sluoksnius, o tada susiurbiamas kartu su nešvarumais. Standartiniame komplekte: apmušalų antgalis, purškimo vakuumo žarna, grindų antgalis, purškimo ištraukimo vamzdis, 2-in-1 indas švariam ir nešvariam vandeniui, integruota priedų saugykla ir daug daugiau privalumų. Galingą 36 V Kärcher Battery Power+ akumuliatorių ir įkroviklį reikia užsakyti atskirai.
Savybės ir privalumai
Galingas Kärcher Battery Power+ 36 V akumuliatoriusBelaidis įrenginys užtikrina judėjimo laisvę Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą. Suderinamas su visais įrenginiais iš 36 V Kärcher Battery Power+ akumuliatorių platformos.
TvirtasIlgas darbo laikas užtikrina darbo efektyvumą Ilgaamžis nenusidėvintis siurblys Du dideli mygtukai skirti įjungimui ranka ar koja užtikrina patogumą
Platus kilimų priedų asortimentaslanksti siurbimo lūpa, užtikrina puikius greito džiūvimo rezultatus 240 mm pločio grindų antgalis su integruotu purškimo ištraukimo vamzdeliu. Ergonomiška dviems rankoms skirta rankena papildomam naudotojo patogumui.
Nuimamas, išmanus 2-in-1 konteineris
- Greitas ir paprastas švaraus vandens rezervuaro užpildymas.
- Patogu ir paprasta pašalinti nešvarų vandenį.
- Greito paleidimo sistema užtikrina didesnį Puzzi 9/1 Bp naudotojo saugumą.
Ergonomiška rankena
- Patogus tranportavimas viena ranka
- Subalansuotas įrenginys
- Į nešimo rankeną integruotas siurbimo vamzdžio laikiklis skirtas saugiam ir patogiam transportavimui.
Integruotas priedų laikiklis
- Priedai gali būti dedami ant įrenginio, todėl visuomet bus po ranka.
- Valymo priemonių priemonių laikymo vieta
- Saugus laikymas, net ir transportavimo metu.
Rankinis apmušalų antgalis
- Lengvas ir kruopštus apmušalų valymas
- Puikiai tinka automobilių salonų valymui
- Dėka mažo dydžio, lengvai panaudojamas ir ankštose erdvėse.
Mažas svoris
- Lengvas transportavimas viena ranka net ir nepatogiose vietose - per atbrailas ir laiptus.
- Sukurtas ilgiems darbo periodams be nuovargio.
- Lengvas pradinio lygio įrenginys
Žemas triukšmo lygis
- Tinka naudoti triukšmui jautriose vietose ir naktį.
- Užtikrina naudotojo patogumą
- Mažas triukšmo lygis pradinio lygio segmentui
2-in-1 patogi sistema su integruota plovimo žarna
- Valymo priemonės ir vandens mišinys slėgio pagalba paskirstomas po giliuosius pluoštus.
- Kruopštus drėgmės ir nešvarumų ištraukimas.
- Trumpas džiūvimo laikas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Našumas (m²/h)
|12 - 18
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|9 / 7
|Oro srautas (l/s)
|57
|Vakuumas (kPa)
|15
|Purškimo srautas (l/min)
|0,5
|Purškimo slėgis (MPa)
|0,16 - 0,22
|Turbinos galia (W)
|550
|Pompos našumas (W)
|4
|Nominali galia (W)
|575
|Garso lygis (dB(A))
|70
|Standartiniai priedai ID ( )
|ID 32
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Įkrovimo srovė (A)
|6
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|7,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|13
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|540 x 332 x 460
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Purškimo/siurbimo siurbimo žarna: 2.5 m
- Purškimo/siurbimo vamzdis: 1 Piece(s), 700 mm, Metalas
- Variklio apsaugos filtras
- Švaraus vandens talpa
- Baldų apmušalų antgalis
- Valymo priemonių tablečių laikymo skyrelis
- Keičiama 2-in-1 talpa švariam/suodinam vandeniui
- Valymo priemonė: RM 760 tabletės, 2 Tabletės
- Purškimo/ištraukimo antgalis
Įranga
- Žarnos transportavimo užraktas
- Integruotas priedų laikiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Intensyviam minkštų baldų ir minkštų baldų valymui
- Skirtas tarpiniam valymui ir tiksliniam dėmių pašalinimui ant kilimų
- Visiems tekstiliniams paviršiams valyti, įskaitant automobilių salonus
- Intensyviam giluminiams minkštų automobilių sėdynių valymui
- Tiksliniam mažesnių kiliminės dangos plotų valymui
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Puzzi 9/1 Bp Adv atsarginės dalys
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