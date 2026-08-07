Langų ir paviršių siurblys WVP 10 Adv
Mūsų akumuliatorinį langų ir paviršių valytuvą WVP 10 yra visada patogu laikyti, nesvarbu ar valote horizontalius, vertikalius ar aukštai viršuje esančius paviršius. Puikiai tinka lygiems paviršiams, tokiems kaip langai ar plytelės.
Visiškai nesvarbu, kam jūs pasirinksite rankinį WVP 10 langų ir paviršių valytuvą - plytelių, veidrodžių, vitrinų, prekystalių ar kitų lygių paviršių valymui. Svarbiausia pasiektas rezultatas - valymas bet kurioje padėtyje, nepaliekant ruoželių, net jei reikia valyti aukštai esančius paviršius. Puikius rezultatus taip pat užtikrina greitaeigis variklis, kurio siurbimo galia yra didesnė nei daugelio kitų įprastų buitinių valymo prietaisų. Įrenginys yra ne tik lengvas, tvirtas, varomas akumuliatoriumi, bet taip pat turi sumanių komponentų tokių kaip 200 ml nešvaraus vandens indą, kurį galima lengvai ir greitai išvalyti ir kurį galima plauti indaplovėje. Rankiniu būdu reguliuojamos atramos užtikrina nepriekaištingą švarą net ir kampuose. WVP 10 komplektą sudaro akumuliatorius (veikimo laikas 30 min), valymo priemonės, pritaikytas akumuliatoriaus įkroviklis ir purškimo buteliukas su mikropluošto šluoste. WVP Adv modelio komplektą papildomai sudaro papildomas akumuliatorius bei greito krovimo įkroviklis. Todėl WVP 10 Adv valytuvas puikiai tinka nepertraukiamam darbui.
Savybės ir privalumai
Lengvas, ergonomiškas ir universalusTinka visiems lygiems paviršiams − horizontaliai, vertikaliai ar virš galvos. Patogus naudojimas ir lengvas valdymas. Saugus, malonus naudojimas dėka guminės rankenos.
Išimamas, keičiamas akumuliatoriusLeidžia įkrauti išorinį akumuliatorių ir kartu su atsarginiu akumuliatoriumi nepertraukiamai dirbti. Įkrovimo būsena rodoma 3 šviesos diodais virš įjungimo / išjungimo jungiklio.
Patogus pakraščių valymasRankiniu būdu reguliuojamas tarpiklis leidžia valyti be dryžių iki pakraščių.
Didelis purvino vandens talpos tūris
- Dėl retesnio talpos ištuštinimo, sumažėja darbo pertraukų, taigi padidėja produktyvumas.
- Dėl retesnio talpos ištuštinimo, sumažėja darbo pertraukų, taigi padidėja produktyvumas.
WVP 10 Adv versija su greituoju krovikliu
- Greitasis įkroviklis ir antrasis akumuliatorius suteikia galimybę valyti beveik nepertraukiamai.
WVP 10 Adv versija su papildomomis siauromis siurbimo gumomis
- Itin tinka mažiems plotams, kurių negalima valyti naudojant standartinį antgalį.
Galingas ličio jonų akumuliatorius
- Galima dirbti maždaug 30 minučių vienu įkovimu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|280
|Siauro siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|170
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|200
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|50
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|35
|Akumuliatoriaus tipas
|Keičiama ličio jonų baterija
|Baterijos įtampa (V)
|3,7
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,3
|Svoris su baterija (kg)
|1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|280 x 130 x 335
Komplektacija
- Paviršių valiklio koncentratas CA 30 R (1 x 500 ml)
- Purškimo buteliukas (500 ml)
- Mikropluošto šluostė vidaus paviršiams: 1 x
- Mikropluošto šluostė lauko paviršiams: 1 x
- Akumuliatorius
- Komplekte su keičiama baterija
- Greito įkrovimo stotelė
- Purvo gremžtukas
Įranga
- Surbimo antgalio plotis: 280 mm, 170 mm
Videos
Pritaikymo sritys
- Statybos pramonė
- Mažmeninės prekybos vietose
- Biurų patalpos
- Apgyvendinimo sektorius
- Restoranai ir maitinimo įstaigos
- Sveikatos apsauga
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WVP 10 Adv atsarginės dalys
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