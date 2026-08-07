Oro valytuvas AF 100 H13
Mobilus ir itin efektyvus oro valytuvas AF 100 H13 su precizišku lazeriniu jutikliu ir automatiniu režimu, leidžiančiu patikimai išnaikinti patogenus ir aerozolius iš patalpos oro.
Oro valymas iš valymo specialistų: Kärcher oro valytuvas AF 100 H13 yra paruoštas naudoti sprendimas intensyvaus judėjimo ir užimtumo vidaus erdvėms, pavyzdžiui, mokyklų klasėms, gydytojų laukiamiesiems ar kitoms viešosioms patalpoms. Mūsų naujasis High Protect H13 Solution filtras patikimai pašalina patogenus, tokius kaip virusai, ir aerozolius iš patalpos oro, kad būtų užtikrintas geresnis sveikatos ir saugos lygis. Papildoma sidabro jonų danga ant filtro medžiagos taip pat efektyviai pašalina mikrobus ir bakterijas, o aktyvuotos anglies sluoksnis taip pat pašalina dulkes, žiedadulkes, kvapus, lakias organines medžiagas, cheminius garus ir kitas kenksmingas medžiagas. Integruotas tikslus lazerinis jutiklis, skirtas nuolat stebėti orą patalpoje ir valdyti automatinį režimą. Oro kokybė visą laiką rodoma aiškioje spalvomis pažymėtoje diagramoje; be to, bet kuriuo metu ekrane galima nuskaityti esamą smulkių dulkių kiekį ore ir likusį filtravimo laiką. Tvirti ratukai leidžia valytuvą perkelti iš vieno kambario į kitą, kai tik reikia.
Savybės ir privalumai
High Protect H13 Solution filtras standartinėje komplektacijojeNaujasis H13 filtras patogenams ir aerozoliams
Kompaktiškas dizainas ir aukštas mobilumas.Dėka atsparių ratukų, lengva transportuoti iš vienos patalpos į kitą.
Galingas variklis kambariams iki 87 m²Ventiliatorius su trimis greičio nustatymais.
Intuityvus valdymas ir paprasta priežiūra
- Filtro tarnavimo laiką galima matyti ekrane. Naudotojai filtrą gali lengvai pasikeisti patys.
Tikslūs esamos oro kokybės matavimai naudojant lazerinį jutiklį
- Oro kokybė parodoma spalvine diagrama (mėlyna = labai gera, žalia = vidutinė, raudona = prasta).
- Jutiklio dumenys apie smulkias dulkes (PM2.5) ore rodomi integruotame ekrane.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Garso lygis (dB(A))
|min. 25 - max. 48
|Tinkamas patalpų dydis¹⁾ (m²)
|up to 130
|Oro srautas²⁾ (m³/h)
|up to 650
|Filtro efektyvumas priklausomai nuo dalelių dydžio (µm)
|0,3 µm > 99,95 %
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Nominali galia (W)
|max. 80
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|11,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|16,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|380 x 380 x 720
Įranga
- Pirminis filtras
- Aktyvuotos anglies filtras
- Aukštos apsaugos 13 filtras
- Dviguba filtravimo sistema
- Filtro keitimo indikatorius
- Oro kokybės rodymas
- Prietaiso valdymas naudojant sensorius
- Automatinis režimas
- Naktinis režimas
- Ratukai
- Elektros laido ilgis: 2.25 mm
Priedai
AF 100 H13 atsarginės dalys
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