Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
Kompaktiškas, bet neįtikėtinai galingas drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys. Juodos spalvos „NT 22/1 Ap L Anniversary Edition“ siurblys idealiai tinka mobiliam darbui.
„Kärcher“ 90 metų jubiliejaus proga pristatome šį mažą, galingą, patikimą, itin universalų ir kaip plunksna lengvą siurblį. Mūsų „NT 22/1 Ap L Anniversary Edition“ juodos spalvos drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys užtikrina įspūdingus rezultatus atliekant nesudėtingus ir vidutinio sunkumo komercinės paskirties valymo darbus. Dėl pusiau automatinės filtro valymo sistemos ir drėgmei atsparaus PES kasetinio filtro jis lengvai susidoroja su dulkėmis, puikiai valo stambius nešvarumus ir skysčius. Siurbimo žarnos jungtis pritvirtinta tiesiogiai prie įrenginio korpuso, todėl maksimaliai išnaudojama konteinerio talpa. Dėl ypač kompaktiškų matmenų, nedidelio svorio ir paprasto valdymo įrenginį itin patogu ir lengva transportuoti. Į išskirtinį „Anniversary Edition“ modelio komplektą įeina 10 plyšimui atsparių neaustinės medžiagos filtravimo maišelių.
Savybės ir privalumai
Lengvas ir kompaktiškas.Įrenginį lengva ir patogu transportuoti ir saugoti.
Pusiau automatinis filtro valymas ApOptimalus filtro valymo efektyvumas vienu mygtuko paspaudimu. Užtikrina nuolatinį aukštą filtro našumą ir siurbimo galią. Leidžia sutaupyti laiko ir prailginti filtro tarnavimo trukmę.
Drėgmei atsparus PES filtras.Lengvas perjungimas tarp drėgno ir sauso valymo. Prieš naudojant PES kasetinio filtro nereikia džiovinti. Tvarumas: PES kasetinis filtras yra plaunamas.
Siurbimo žarnos jungtis į įrenginio galvutę
- Visas konteinerio tūris lengvai ištuštinamas vienu kartu.
- Sutaupykite laiko rečiau tuštindami šiukšlių konteinerį.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Oro srautas (l/s)
|72
|Vakuumas (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Konteinerio talpa (l)
|22
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Nominali galia (W)
|max. 1300
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|6
|Garso lygis (dB(A))
|71
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|380 x 370 x 480
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.9 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 505 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Filtro maišelių skaičius: 10 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 300 mm
- Plyšių antgalis
- Gofruotas filtras: PES
Įranga
- Filtro valymas: Pusiau automatinis filtro valymas Ap
- Saugos klasė: II
- Ratukas su stabdžiu
Pritaikymo sritys
- Idealus prietaisas nedidelėms ar vidutinio sunkumo komercinėms valymo užduotims atlikti.
- Tinka šlapiam ir sausam vakuuminiam valymui
Priedai
NT 22/1 Ap L Anniversary Edition atsarginės dalys
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