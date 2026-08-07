Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 22/1 Ap L Go!Further
„NT 22/1 Ap L Go!Further“ – tai riboto leidimo juodos spalvos drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys, kurio sudėtyje yra 50 % perdirbto plastiko¹⁾, tiekiamas su išskirtiniais priedais: 10 neaustinės medžiagos filtro maišelių.
Riboto leidimo juodos spalvos „NT 22/1 Ap L Go!Further“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys, 50 proc. pagamintas iš perdirbto plastiko¹⁾, yra tiekiamas su išskirtiniais priedais ir 10 neaustinės medžiagos filtro maišelių. Mažas, galingas, patikimas, itin universalus ir lengvas kaip plunksna. Jis puikiai tinka lengviems ir vidutinio sunkumo valymo darbams įvairiose komercinėse srityse. Dėl pusiau automatinės filtro valymo sistemos ir drėgmei atsparaus PES kasetinio filtro galima lengvai susiurbti tiek dulkes ir stambius nešvarumus, tiek skysčius. Kadangi siurbimo žarnos jungtis yra tiesiogiai integruota į įrenginio korpusą, optimaliai išnaudojama konteinerio talpa. Dėl labai kompaktiškų matmenų ir mažo svorio šį lengvai valdomą įrenginį taip pat patogu ir lengva transportuoti.
Savybės ir privalumai
Lengvas ir kompaktiškas.Įrenginį lengva ir patogu transportuoti ir saugoti.
Pusiau automatinis filtro valymas ApOptimalus filtro valymo efektyvumas vienu mygtuko paspaudimu. Užtikrina nuolatinį aukštą filtro našumą ir siurbimo galią. Leidžia sutaupyti laiko ir prailginti filtro tarnavimo trukmę.
Tvarumo savybėsKonstrukcijos sudėtyje yra 50 % perdirbto plastiko¹⁾. Drėgmei atsparus PES kasetinis filtras: plaunamas ir leidžia siurbti nenaudojant filtro maišelio. Pusiau automatinė filtro valymo sistema užtikrina ilgesnį filtro tarnavimo laiką.
Drėgmei atsparus PES filtras.
- Lengvas perjungimas tarp drėgno ir sauso valymo.
- Prieš naudojant PES kasetinio filtro nereikia džiovinti.
- Plaunamas PES kasetinis filtras.
Siurbimo žarnos jungtis į įrenginio galvutę
- Visas konteinerio tūris lengvai ištuštinamas vienu kartu.
- Sutaupykite laiko rečiau tuštindami šiukšlių konteinerį.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Oro srautas (l/s)
|72
|Vakuumas (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Konteinerio talpa (l)
|22
|Talpos medžiaga
|Plastikas su perdirbtomis medžiagomis
|Nominali galia (W)
|max. 1300
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|6
|Garso lygis (dB(A))
|71
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|380 x 370 x 480
¹⁾ Tik įrenginys, visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.9 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 505 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Filtro maišelių skaičius: 10 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 300 mm
- Plyšių antgalis
- Gofruotas filtras: PES
Įranga
- Filtro valymas: Pusiau automatinis filtro valymas Ap
- Saugos klasė: II
- Ratukas su stabdžiu
Pritaikymo sritys
- Idealus prietaisas nedidelėms ar vidutinio sunkumo komercinėms valymo užduotims atlikti.
- Tinka šlapiam ir sausam vakuuminiam valymui
Priedai
NT 22/1 Ap L Go!Further atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.