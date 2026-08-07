Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 22/1 Ap L Go!Further

„NT 22/1 Ap L Go!Further“ – tai riboto leidimo juodos spalvos drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys, kurio sudėtyje yra 50 % perdirbto plastiko¹⁾, tiekiamas su išskirtiniais priedais: 10 neaustinės medžiagos filtro maišelių.

Riboto leidimo juodos spalvos „NT 22/1 Ap L Go!Further“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys, 50 proc. pagamintas iš perdirbto plastiko¹⁾, yra tiekiamas su išskirtiniais priedais ir 10 neaustinės medžiagos filtro maišelių. Mažas, galingas, patikimas, itin universalus ir lengvas kaip plunksna. Jis puikiai tinka lengviems ir vidutinio sunkumo valymo darbams įvairiose komercinėse srityse. Dėl pusiau automatinės filtro valymo sistemos ir drėgmei atsparaus PES kasetinio filtro galima lengvai susiurbti tiek dulkes ir stambius nešvarumus, tiek skysčius. Kadangi siurbimo žarnos jungtis yra tiesiogiai integruota į įrenginio korpusą, optimaliai išnaudojama konteinerio talpa. Dėl labai kompaktiškų matmenų ir mažo svorio šį lengvai valdomą įrenginį taip pat patogu ir lengva transportuoti.

Savybės ir privalumai
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 22/1 Ap L Go!Further: Lengvas ir kompaktiškas.
Lengvas ir kompaktiškas.
Įrenginį lengva ir patogu transportuoti ir saugoti.
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 22/1 Ap L Go!Further: Pusiau automatinis filtro valymas Ap
Pusiau automatinis filtro valymas Ap
Optimalus filtro valymo efektyvumas vienu mygtuko paspaudimu. Užtikrina nuolatinį aukštą filtro našumą ir siurbimo galią. Leidžia sutaupyti laiko ir prailginti filtro tarnavimo trukmę.
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 22/1 Ap L Go!Further: Tvarumo savybės
Tvarumo savybės
Konstrukcijos sudėtyje yra 50 % perdirbto plastiko¹⁾. Drėgmei atsparus PES kasetinis filtras: plaunamas ir leidžia siurbti nenaudojant filtro maišelio. Pusiau automatinė filtro valymo sistema užtikrina ilgesnį filtro tarnavimo laiką.
Drėgmei atsparus PES filtras.
  • Lengvas perjungimas tarp drėgno ir sauso valymo.
  • Prieš naudojant PES kasetinio filtro nereikia džiovinti.
  • Plaunamas PES kasetinis filtras.
Siurbimo žarnos jungtis į įrenginio galvutę
  • Visas konteinerio tūris lengvai ištuštinamas vienu kartu.
  • Sutaupykite laiko rečiau tuštindami šiukšlių konteinerį.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 220 - 240
Dažnis (Hz) 50 - 60
Oro srautas (l/s) 72
Vakuumas (mbar/kPa) 249 / 24,9
Konteinerio talpa (l) 22
Talpos medžiaga Plastikas su perdirbtomis medžiagomis
Nominali galia (W) max. 1300
Standartinis nominalus diametras ( ) ID 35
Elektros laido ilgis (m) 6
Garso lygis (dB(A)) 71
Spalva Juoda
Svoris (be priedų) (kg) 5,7
Svoris (su pakuote) (kg) 9
Matmenys (I x P x A) (mm) 380 x 370 x 480

¹⁾ Tik įrenginys, visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.

Komplektacija

  • Siurbimo žarnos ilgis: 1.9 m
  • Alkūnė: Plastikas
  • Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
  • Prailginimo vamzdžių ilgis: 505 mm
  • Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
  • Filtro maišelių skaičius: 10 Piece(s)
  • Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
  • Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 300 mm
  • Plyšių antgalis
  • Gofruotas filtras: PES

Įranga

  • Filtro valymas: Pusiau automatinis filtro valymas Ap
  • Saugos klasė: II
  • Ratukas su stabdžiu
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 22/1 Ap L Go!Further
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 22/1 Ap L Go!Further
Pritaikymo sritys
  • Idealus prietaisas nedidelėms ar vidutinio sunkumo komercinėms valymo užduotims atlikti.
  • Tinka šlapiam ir sausam vakuuminiam valymui
Priedai
NT 22/1 Ap L Go!Further atsarginės dalys

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