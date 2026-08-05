Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 22/1 Ap Te L
Puikiai tinka meistrams: NT 22/1 Ap Te L drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys su elektros rozete ant korpuso, didele siurbiamąja galia ir pusiau automatine filtro valymo sistema.
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 22/1 Ap Te L ant korpuso turi elektros rozetę su automatinio įjungimo funkcija elektriniams įrankiams prijungti. Kartu jis yra labai lengvas, todėl jį visada patogu transportuoti, o atliekant įprastas valymo užduotis jis sužavi stipria siurbimo galia. Nesvarbu, ar tai būtų dulkės, stambus purvas, ar skysčiai: dėl pusiau automatinės filtro valymo sistemos ir drėgmei atsparaus PES kasetinio filtro, NT 22/1 Ap Te patikimai surenka net ir didelius dulkių kiekius, neprarasdamas traukos. Tai reiškia, kad paprastas ir universalus NT 22/1 Ap Te yra tiesiog idealus pagalbininkas atliekant nedidelius ir vidutinio sunkumo montavimo ir renovacijos darbus, pastatų valymą ar daugelį kitų komercinių darbų.
Savybės ir privalumai
Lengvas ir kompaktiškas.Įrenginį lengva ir patogu transportuoti ir saugoti.
Pusiau automatinis filtro valymas ApOptimalus filtro valymo efektyvumas vienu mygtuko paspaudimu. Užtikrina nuolatinį aukštą filtro našumą ir siurbimo galią. Laiką taupantis dizainas ir ilgesnis filtro tarnavimo laikas.
Drėgmei atsparus PES filtras.Lengvas perjungimas tarp drėgno ir sauso valymo. Prieš naudojant PES kasetinio filtro nereikia džiovinti. Tvarumas: PES kasetinis filtras yra plaunamas.
Rozetė elektros įrankiams (su automatiniu paleidimu)
- Elektrinis įrankis lengvai prijungiamas prie dulkių siurblio
- Lengvas valdymas dėl automatinio įjungimo ir išjungimo funkcijos
- Energijos taupymas: dulkių siurblys išsijungia automatiškai
Adapteris elektriniams įrankiams
- Suteikia galimybę gręžti, pjauti ar šlifuoti elektriniais įrankiais be dulkių.
- Tiekiamas su guminiu tvirtinimu ir sukamuoju žiedu oro srautui pasirinkti.
- Sukamasis žiedas siurbimo galiai reguliuoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Oro srautas (l/s)
|72
|Vakuumas (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Konteinerio talpa (l)
|22
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Nominali galia (W)
|1300
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|6
|Garso lygis (dB(A))
|72
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|380 x 370 x 480
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.9 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 505 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Metalinis, chromuotas
- Filtro maišelių skaičius: 5 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 300 mm
- Plyšių antgalis
- Gofruotas filtras: PES
- Jungtis elektros įrankiams
Įranga
- Automatinis įjungimas/išjungimas elektriniams įrankiams
- Filtro valymas: Pusiau automatinis filtro valymas Ap
- Saugos klasė: I
- Ratukas su stabdžiu
Pritaikymo sritys
- Idealus prietaisas nedidelėms ar vidutinio sunkumo komercinėms valymo užduotims atlikti.
- Tinka šlapiam ir sausam vakuuminiam valymui
Priedai
NT 22/1 Ap Te L atsarginės dalys
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