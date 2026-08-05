Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 30/1 Ap Te L
Šis kompaktiškas drėgno ir sauso valymo siurblys idealiai tinka darbui su elektriniais įrankiais dėl integruoto prietaiso lizdo su automatinio įjungimo ir išjungimo funkcija.
Be itin efektyvaus pusiau automatinio filtro valymo, integruotas prietaiso lizdas su automatinio įjungimo ir išjungimo funkcija, skirtas darbui su elektriniais įrankiais, yra viena iš svarbiausių mūsų kompaktiško drėgno ir sauso valymo dulkių siurblio NT 30/1 Ap Te L ypatybių. Net vidutinį kiekį smulkių dulkių galima lengvai išsiurbti be filtro maišelio. Dulkių siurblys taip pat turi antistatinį paruošimą. Visi pagrindiniai lengvai valdomo įrenginio nustatymai atliekami centriniu sukamuoju jungikliu, o visiškai naujiems priedams integruotos išmanios laikymo galimybės. Plokščia siurblio galvutė leidžia ant jo pritvirtinti įrankių dėžę.
Savybės ir privalumai
Elektros lizdas su automatiniu įjungimu/išjungimuElektrinis įrankis lengvai prijungiamas prie dulkių siurblio Lengvas valdymas dėl automatinio įjungimo ir išjungimo funkcijos Energijos taupymas: dulkių siurblys išsijungia automatiškai
Pusiau automatinis filtro valymas ApOptimalus filtro valymo efektyvumas vienu mygtuko paspaudimu. Užtikrina nuolatinį aukštą filtro našumą ir siurbimo galią. Laiką taupantis dizainas ir ilgesnis filtro tarnavimo laikas.
Lanksti žarna ir elektrinio laido dėtuvėMaitinimo laidas ir siurbimo žarna saugiai pritvirtinami transportuojant. Skirta įvairaus ilgio ir skersmens siurbimo žarnoms Ilgesnis maitinimo kabelio tarnavimo laikas.
Adapteris elektriniams įrankiams
- Suteikia galimybę gręžti, pjauti ar šlifuoti elektriniais įrankiais be dulkių.
- Tiekiamas su guminiu tvirtinimu ir sukamuoju žiedu oro srautui pasirinkti.
- Sukamasis žiedas siurbimo galiai reguliuoti.
Plokščias gofruotas filtras sausam siurbimui
- Sertifikuota M ir L klasės dulkėms. Dulkių atskirimas: 99,9%
- Celiuliozės pluošto medžiaga: tvari, pagaminta iš atsinaujinančių žaliavų.
- Idealiai tinka sausoms smulkioms dulkėms ir stambiems nešvarumams valyti.
Nuimamas filtro dangtelis
- Plokščias klostuotas filtras: greičiau ir lengviau valomas.
- Reguliarus valymas: ilgesnis filtro tarnavimo laikas.
- Apsaugo nuo neteisingo plokščio klostuoto filtro įdėjimo.
Integruotas priedų laikiklis
- Saugo nuo priedų pametimo transportuojant.
- Laiką taupantis dizainas: priedai yra lengvai pasiekiami.
- Erdvę taupantis dizainas: nereikia papildomos vietos priedams laikyti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Oro srautas (l/s)
|74
|Vakuumas (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteinerio talpa (l)
|30
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Nominali galia (W)
|max. 1380
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Garso lygis (dB(A))
|70
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|11,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|16,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|525 x 370 x 560
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.5 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Metalinis, chromuotas
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 300 mm
- Plyšių antgalis
- Jungtis elektros įrankiams
- Plokščias gofruotas filtras: Celiuliozė
Įranga
- Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis
- Automatinis įjungimas/išjungimas elektriniams įrankiams
- Antistatinis paruošimas
- Filtro valymas: Pusiau automatinis filtro valymas Ap
- Saugos klasė: I
- Ratukas su stabdžiu
Videos
Pritaikymo sritys
- Tinka šlapiam ir sausam vakuuminiam valymui
- Ištraukimui naudojant elektrinius įrankius
- Transporto priemonių salonų valymas
- Dulkių surinkimui iš el.įrankių ir sistemų.
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