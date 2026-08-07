Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 50/2 Me Classic Edition
Dviejų variklių sauso/drėgno valymo siurblys NT 50/2 Me Classic su gofruotu filtru ir 50 litrų konteineriu. Įvairioms drėgno ir stambaus purvo rūšims. Išskirtinė siurbimo galia, valdymas ir kokybė!
Galingas, dviejų variklių sauso/drėgno valymo siurblys NT 50/2 Me Classic akimirksniu pašalina skysčius, stambų purvą ir dulkes. Įrenginys turi 50 litrų konteinerį, pasižymi puikiomis valdymo savybėmis ir užtikrinta kokybe. Standartinė stūmimo rankena ir labai tvirta važiuoklė su metaliniais ratukais užtikrina išskirtinį mobilumą. Valymo siurblys turi labai efektyvų gofruotą filtrą ir pasižymi lengvo aptarnavimo koncepcija. NT 50/2 Me Classic skirtas nedideliam purvo kiekiui.
Savybės ir privalumai
Tvirtas ir lengvai transportuojamas.Itin mobilus ant visų paviršių dėka tvirtos važiuoklės, didelių metalinių ratukų. Standartinė stūmimo rankena užtikrina išskirtinį mobilumą.
Puiki siurbimo galia2 galingos turbinos užtikrina puikią siurbimo galią. Stipri siurbimo galia užtikrina puikius valymo rezultatus ir didžiausią efektyvumą.
Siurbimas be filtro maišųDviejų variklių „NT Classic“ dulkių siurbliai turi patikrintą „Kärcher“ kasetės filtrą. Galimas siurbimas be filtro maišelio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Oro srautas (l/s)
|2 x 53
|Vakuumas (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Konteinerio talpa (l)
|50
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Nominali galia (W)
|max. 2300
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 40
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Garso lygis (dB(A))
|76
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (be priedų) (kg)
|17,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|23,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|580 x 510 x 850
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.5 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Metalinis, chromuotas
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Gofruotas filtras: Popierius
- Nerūdijančio plieno konteineris
- Rankena
Videos
Pritaikymo sritys
- Skysčių, kieto purvo ir dulkių siurbimui nuo visų kietų paviršių, taip pat ir automobilio vidaus valymui.
Priedai
NT 50/2 Me Classic Edition atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.