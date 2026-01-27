Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 70/2 Me Classic Edition
NT 70/2 Me Classic yra tvirtas, galingas ir lengvai valdomas dviejų variklių sauso/drėgno valymo siurblys su 70 litrų konteineriu stambiam purvui, dulkėms ir skysčiams.
Dėl 70 litrų konteinerio, dviejų variklių sauso/drėgno valymo įrenginys NT 70/2 Me Classic gali siurbti didelius drėgno ir stambaus purvo kiekius. Stipri siurbimo galia ir labai efektyvus gofruotas filtras palengvina darbą valant visų rūšių drėgną ir stambų purvą. Valymo siurblys taip pat turi praktišką vandens išleidimo žarną. Standartinė stūmimo rankena ir labai tvirta važiuoklė su metaliniais ratukais užtikrina įrenginio išskirtinį mobilumą.
Savybės ir privalumai
Tvirtas ir lengvai transportuojamas.
- Itin mobilus ant visų paviršių dėka tvirtos važiuoklės, didelių metalinių ratukų.
- Standartinė stūmimo rankena užtikrina išskirtinį mobilumą.
Puiki siurbimo galia
- 2 galingos turbinos užtikrina puikią siurbimo galią.
- Stipri siurbimo galia užtikrina puikius valymo rezultatus ir didžiausią efektyvumą.
Patogus apatarnavimas
- Sensacingai greitas: lengvo aptarnavimo koncepcija leidžia išimti turbiną vos per 44 sekundes.
- Greitas turbinos pakeitimas taupo ne tik laiką, bet ir išlaidas.
Siurbimas be filtro maišų
- Dviejų variklių „NT Classic“ dulkių siurbliai turi patikrintą „Kärcher“ kasetės filtrą.
- Galimas siurbimas be filtro maišelio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s)
|2 x 53
|Vakuumas (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Konteinerio talpa (l)
|70
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Nominali galia (W)
|max. 2300
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 40
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Garso lygis (dB(A))
|76
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (be priedų) (kg)
|18,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|26
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|580 x 510 x 850
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.5 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Metalinis, chromuotas
- Sausų grindų antgalis: 360 mm
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Gofruotas filtras: Popierius
- Vandens išleidimo žarna
- Nerūdijančio plieno konteineris
- Rankena
Pritaikymo sritys
- Skysčių, kieto purvo ir dulkių siurbimui nuo visų kietų paviršių, taip pat ir automobilio vidaus valymui.
Priedai
NT 70/2 Me Classic Edition atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.