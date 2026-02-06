Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys Drėgno ir sauso valymo siurblys NT 75/1 Me Ec M Z22
NT 75/1 Me Ec M Z22 M dulkių klasės saugos dulkių siurblys yra sertifikuotas pagal ATEX direktyvą 2014/34/ES (bandymų institutas IBExU) naudoti potencialiai sprogioje 22 zonoje.
NT 75/1 Me Ec M Z22 saugos klasės dulkių siurblys, sertifikuotas nepriklausomo ir žinomo bandymų instituto IBExU pagal ES privalomą ATEX direktyvą 2014/34/ES, tinka degioms ir kitoms M klasės dulkėms šalinti 22 sprogioje zonoje. Bešepetėlinis EC variklis garantuoja 5000 valandų tarnavimo laiką. Visiškai įžeminta konstrukcija ir atitinkami laidūs priedai veiksmingai apsaugo nuo elektrostatinės iškrovos. Dėl 75 l talpos konteinerio iš nerūdijančio plieno ir tvirtos važiuoklės su reguliuojama stūmimo rankena didelius dulkių, stambiųjų nešvarumų ar skysčių kiekius galima lengvai pašalinti iš pavojingos zonos ir tik tada saugiai sunaikinti. NT 75/1 Me Ec M Z22 turi drėgną ir sausą plokščią M klasės dulkių filtrą, kuris užtikrina 99,9 proc. dulkių sulaikymo lygį ir taip pat tinka skysčiams siurbti. Drėgno ir sauso valymo siurblys taip pat tinka ir yra patvirtintas naudoti be filtro maišelio, kai to reikia - tam reikia naudoti pasirenkamą "Wood" kasetinį filtrą, kuris specialiai sukurtas pluoštinėms dulkėms siurbti be filtro maišelio.
Savybės ir privalumai
Sertifikuota 22 zonai, kaip apibrėžta ATEX direktyvoje 2014/34/ES (bandymų institutas IBExU)Aukščiausias naudotojų saugos lygis potencialiai sprogioje 22 zonoje. Tinka M dulkių klasės dulkėms šalinti.
Variklis be šereliųDidelis atsparumas dėvėjimuisi ir ilgaamžiškumas (5000 valandų).
Antistatinė sistemaNuolatinė antistatinė sistema su elektrai laidžiais priedais.
Šlapiam ir sausam siurbimui tinkantis plokščias gofruotas filtras
- Dulkių klasės M PES plokščias gofruotas filtras sulaiko 99,9% smulkiųjų dalelių
- Filtras pagamintas iš drėgmei atsparios PES medžiagos.
- Patvirtinta siurbti M dulkių klasės dulkes.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Oro srautas (l/s)
|61
|Vakuumas (mbar/kPa)
|220 / 22
|Konteinerio talpa (l)
|75
|Nominali galia (W)
|max. 1000
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 40
|Elektros laido ilgis (m)
|10
|Laido medžiaga
|Trynimo įtaisas
|Garso lygis (dB(A))
|76
|Spalva
|sidabrinis
|Svoris (be priedų) (kg)
|25,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|31,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|695 x 540 x 1012
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 4 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: Elektrai laidus
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Alkūnė: Elektrai laidus
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Nerūdijančio plieno konteineris
- Plokščias gofruotas filtras: PES su PTFE sluoksniu
- Rankena
Įranga
- Antistatinė sistema
- Saugos klasė: I
- Ratukas su stabdžiu
- Dulkių klasė: M
- Talpos medžiaga: Nerūdijantis plienas
Pritaikymo sritys
- Saugus dulkių siurblys, skirtas naudoti 22 sprogioje zonoje
- Sertifikuotas dulkių klasei M ir L
Priedai
