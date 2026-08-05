Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 30/1 Tact Te Basic M
NT 30/1 Tact Te Basic M saugiai ir patikimai pašalina smulkias M klasės dulkes,kurios dažnai aptinkamos statybvietėse.Kompaktiškas drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys su 30 l konteineriu.
Statybvietėse ir dirbtuvėse kasdien susidaro pavojingų, kartais įkvepiamų smulkių dulkių. Mūsų kompaktiškas NT 30/1 Tact Te Basic M drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys dėl savo naujos visiškai automatinės filtro valymo sistemos pašalina precedento neturintį smulkių dulkių kiekį ir užtikrina 99,9 proc. filtravimo efektyvumą. Jis turi drėgmei atsparų plokščią klostuotą filtrą, pagamintą iš PES pluoštinės medžiagos, skirtą smulkioms dulkėms, skysčiams ir stambiems nešvarumams siurbti, atitinkantiems M dulkių klasę. Filtro valymą ir siurbimo galią visą laiką stebi ir reguliuoja jutikliais valdoma elektronika. Dėl integruoto elektros lizdo su automatiniu paleidimu ir visos antistatinės sistemos (įskaitant laidžius priedus) prietaisas ypač tinka tiesiogiai siurbti iš dulkes sukeliančių elektrinių įrankių. Ant grindų ar mašinų jau nusėdusias dulkes galima be vargo ir visiškai išsiurbti į tvirtą 30 l talpos konteinerį su metaliniais ratukais ir buferiu, naudojant naujai sukurtus priedus, kurie visada saugiai laikomi ant įrenginio.
Savybės ir privalumai
Filtrų valymo sistema su lietimui jautriais jutikliaisGarantuoja maksimalią siurbimo galią ir filtro efektyvumą. Optimalus, pagal poreikį nustatomas filtro valymo dažnumas. Sumažintas triukšmo lygis
99,9 % filtravimo efektyvumasBeveik visų smulkių dulkių pašalinimas užtikrina švarias, saugias darbo vietas.
Pilna antistatinė sistema su laidžiais priedaisDidesnis naudotojo saugumas Elektrostatinio krūvio išskaidymas Apsauga nuo elektrostatinio krūvio
Elektros lizdas su automatiniu įjungimu/išjungimu
- Elektrinis įrankis lengvai prijungiamas prie dulkių siurblio
- Lengvas valdymas dėl automatinio įjungimo ir išjungimo funkcijos
- Energijos taupymas: dulkių siurblys išsijungia automatiškai
M klasės dulkių saugos dulkių siurblys
- Filtravimo efektyvumas - 99,9 %
- Elektroninė tūrio srauto kontrolė
- užtikrina švarias ir saugias darbo vietas
Šlapiam ir sausam siurbimui tinkantis plokščias gofruotas filtras
- Sertifikuota dulkių klasė M. Dulkių atskyrimo laipsnis: 99,9 %
- PES pluošto medžiaga: atspari puvimui ir patvari
- Efektyvus siurbimas net ir esant dideliam nešvarumų ir skysčių kiekiui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Oro srautas (l/s)
|74
|Vakuumas (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteinerio talpa (l)
|30
|Nominali galia (W)
|max. 1380
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Laido medžiaga
|Trynimo įtaisas
|Garso lygis (dB(A))
|69
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|14,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|18,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|560 x 370 x 580
Komplektacija
- Siurbiamosios žarnos tipas: Elektrai laidus
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Alkūnė: Elektrai laidus
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 300 mm
- Plyšių antgalis
- Jungtis elektros įrankiams
- Plokščias gofruotas filtras: PES su PTFE sluoksniu
- PE plastikinis maišas patogiam šiukšlių pašalinimui: 1 Piece(s)
Įranga
- Automatinis įjungimas/išjungimas elektriniams įrankiams
- Antistatinė sistema
- Bamperis
- Saugos klasė: I
- Ratukas su stabdžiu
- Filtro valymas: Jutikliais valdomas, poreikiams pritaikytas Tact filtro valymas
- Dulkių klasė: M
- Talpos medžiaga: Plastikas
Videos
Pritaikymo sritys
- Saugus dulkių siurblys M klasės dulkėms
- Skirtas smulkioms dulkėms ir stambiems nešvarumams siurbti
- Skysčiams ir drėgniems nešvarumams siurbti
- Skirtas visų rūšių uolienų dulkėms, medienos dulkėms, keramikos dulkėms ir kt.
Priedai
NT 30/1 Tact Te Basic M atsarginės dalys
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