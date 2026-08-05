Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 30/1 Tact Te H
30/1 Tact Te H sauso/drėgno valymo siurblys garantuoja 99,995 % filtravimo efektyvumą ir yra pirmasis pasirinkimas šalinant sveikatai kenksmingas dulkes, dulkių klasėje H.
Renovuojant senus pastatus, dažnai išsiskiria asbestas ir kitos pavojingos bei kancerogeninės medžiagos, kurias būtina nedelsiant pašalinti. NT 30/1 Tact Te H ACD yra idealus šlapio ir sauso valymo dulkių siurblys, skirtas šiam tikslui. Jis išbandytas ir patvirtintas pagal naują ACD standartą, atitinkantį IEC 60335-2-69:2021, skirtą degioms dulkėms ir visoms H klasės dulkėms surinkti. Jo kompaktiška, mobili konstrukcija puikiai tinka darbams, kuriems reikia jį perkelti į kelias skirtingas vietas. Su valomuoju saugiuoju/HEPA plokščiuoju klostuotu filtru pavojingos dulkės gali būti saugiai surenkamos į apsauginį filtro maišelį arba PE utilizavimo maišą; tuo tarpu dideli mažiau pavojingų dulkių kiekiai gali būti siurbiami tiesiai į konteinerį. „Tact“ jutiklinė filtro valymo sistema užtikrina pastoviai didelę siurbimo galią, nuolat palaikydama filtrus švarius. Praktiškas prietaiso lizdas su automatiniu paleidimu, taip pat antistatinė sistema su laidžiais priedais užbaigia sumanią mūsų NT 30/1 Tact Te H ACD koncepciją. O tinkamas maitinimo lizdas su automatiniu paleidimu, taip pat visiškai antistatinis dizainas, įskaitant laidžius priedus, užbaigia sumanią mūsų NT 30/1 Tact Te H koncepciją
Savybės ir privalumai
Filtravimo sistema su H filtru ir „Tact“ filtro valymo sistemaMažiau pavojingas dulkes susiurbia tiesiai į konteinerį. 99,995 % filtravimo efektyvumas. Geriausia galima sveikatos apsauga, neprarandant siurbimo galios ar filtro patvarumo
Atitinka reikalavimus H klasės dulkėms surinktiVokietijoje, tik saugius dulkių siurblius su šia licenzija galima naudoti dulkėms, turinčioms asbesto, siurbti.
ACD sertifikatas (išplėstinė krovinio deklaracija)Tinka siurbti degias dulkes. Sertifikuota pagal IEC 60335-2-69:2021. Didesnis naudotojo saugumas
Filtrų valymo sistema su lietimui jautriais jutikliais
- Garantuoja maksimalią siurbimo galią ir filtro efektyvumą.
- Optimalus, pagal poreikį nustatomas filtro valymo dažnumas.
- Sumažintas triukšmo lygis
Pilna antistatinė sistema su laidžiais priedais
- Didesnis naudotojo saugumas
- Elektrostatinio krūvio išskaidymas
- Apsauga nuo elektrostatinio krūvio
Elektros lizdas su automatiniu įjungimu/išjungimu
- Elektrinis įrankis lengvai prijungiamas prie dulkių siurblio
- Lengvas valdymas dėl automatinio įjungimo ir išjungimo funkcijos
- Energijos taupymas: dulkių siurblys išsijungia automatiškai
H klasės dulkių saugos dulkių siurblys
- Filtravimo efektyvumas: 99,995%.
- Elektroninė tūrio srauto kontrolė
- užtikrina švarias ir saugias darbo vietas
Saugos / HEPA plokščias klostuotas filtras
- Sertifikuota dulkių klasei H. Dulkių atskyrimo laipsnis: 99,995%.
- PES pluošto medžiaga su dviguba PTFE danga: atspari puvimui ir drėgmei.
- Idealiai tinka skysčių, smulkių dulkių ir stambių purvo siurbimui.
Adapteris elektriniams įrankiams
- Suteikia galimybę gręžti, pjauti ar šlifuoti elektriniais įrankiais be dulkių.
- Tiekiamas su guminiu tvirtinimu ir sukamuoju žiedu oro srautui pasirinkti.
- Sukamasis žiedas siurbimo galiai reguliuoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Oro srautas (l/s)
|74
|Vakuumas (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteinerio talpa (l)
|30
|Nominali galia (W)
|max. 1380
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Laido medžiaga
|Trynimo įtaisas
|Garso lygis (dB(A))
|69
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|14,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|19,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|560 x 370 x 580
Komplektacija
- Apsauginis filtro maišelis: 1 Piece(s)
- Siurbimo žarnos ilgis: 4 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: Elektrai laidus
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Alkūnė: Elektrai laidus
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Jungtis elektros įrankiams
- Plokščias gofruotas filtras: PTFE HEPA
- PE plastikinis maišas patogiam šiukšlių pašalinimui: 1 Piece(s)
Įranga
- Automatinis įjungimas/išjungimas elektriniams įrankiams
- Antistatinė sistema
- Bamperis
- Saugos klasė: I
- Ratukas su stabdžiu
- Filtro valymas: Jutikliais valdomas, poreikiams pritaikytas Tact filtro valymas
- Talpos medžiaga: Plastikas
Videos
Pritaikymo sritys
- Dulkių siurblys, saugiai pašalinantis sveikatai kenksmingas dulkes ar kancerogenines medžiagas
- Skirtas smulkioms dulkėms ir stambiems nešvarumams siurbti
- Leidimas asbesto šalinimo darbams pagal Vokietijos profesinės sveikatos ir saugos reglamentą TRGS 519.
- Tinka degioms dulkėms siurbti pagal IEC 60335-2-69:2021 standartą.
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