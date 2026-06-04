Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 50/1 Tact Te H
Sertifikuotas asbesto šalinimui ir kitos paskirties naudojimui: 50/1 Tact Te H sauso/drėgno valymo siurblys su 50 litrų konteineriu skirtas siurbti kenksmingas dulkes, dulkių klasėje H.
Dėl 50 litrų konteinerio su reguliuojama rankena ir vandens išleidimo žarna, mūsų NT 50/1 Tact Te H sauso/drėgno sauso valymo siurblys idealiai tinka šalinti dulkes, kurios yra kenksmingos sveikatai ar yra kancerogeninės, ypatingai pramoninėje aplinkoje. Jis buvo išbandytas ir patvirtintas jo tinkamumas visoms dulkėms H klasėje - įskaitant asbesto dulkes - tokiu būdu jis padeda patikimai apsaugoti nuo pavojaus sveikatai įrenginio naudotojus ir kitus susijusius asmenis. Nauja dvigubo filtravimo sistema leidžia ne tik sulaikyti kenksmingas dulkes saugiuose filtrų maišeliuose, bet ir susiurbti didelius kiekius mažiau kenksmingų dulkių tiesiogiai į konteinerį. Čia naudojama patobulinta ir labai efektyvi Tact filtro valymo sistema. NT 50/1 Tact Te H taip pat turi elektros lizdą su automatiniu paleidimu bei pilnai antistatine sistema su pralaidžiais priedais.
Savybės ir privalumai
Filtravimo sistema su H filtru ir „Tact“ filtro valymo sistemaMažiau pavojingas dulkes susiurbia tiesiai į konteinerį. 99,995 % filtravimo efektyvumas. Geriausia galima sveikatos apsauga, neprarandant siurbimo galios ar filtro patvarumo
Atitinka reikalavimus H klasės dulkėms surinktiVokietijoje, tik saugius dulkių siurblius su šia licenzija galima naudoti dulkėms, turinčioms asbesto, siurbti.
ACD sertifikatas (išplėstinė krovinio deklaracija)Tinka siurbti degias dulkes. Sertifikuota pagal IEC 60335-2-69:2021. Didesnis naudotojo saugumas
Filtrų valymo sistema su lietimui jautriais jutikliais
- Garantuoja maksimalią siurbimo galią ir filtro efektyvumą.
- Optimalus, pagal poreikį nustatomas filtro valymo dažnumas.
- Sumažintas triukšmo lygis
Pilna antistatinė sistema su laidžiais priedais
- Didesnis naudotojo saugumas
- Elektrostatinio krūvio išskaidymas
- Apsauga nuo elektrostatinio krūvio
Elektros lizdas su automatiniu įjungimu/išjungimu
- Elektrinis įrankis lengvai prijungiamas prie dulkių siurblio
- Lengvas valdymas dėl automatinio įjungimo ir išjungimo funkcijos
- Energijos taupymas: dulkių siurblys išsijungia automatiškai
H klasės dulkių saugos dulkių siurblys
- Filtravimo efektyvumas: 99,995%.
- Elektroninė tūrio srauto kontrolė
- užtikrina švarias ir saugias darbo vietas
Saugos / HEPA plokščias klostuotas filtras
- Sertifikuota dulkių klasei H. Dulkių atskyrimo laipsnis: 99,995%.
- PES pluošto medžiaga su dviguba PTFE danga: atspari puvimui ir drėgmei.
- Idealiai tinka skysčių, smulkių dulkių ir stambių purvo siurbimui.
Adapteris elektriniams įrankiams
- Suteikia galimybę gręžti, pjauti ar šlifuoti elektriniais įrankiais be dulkių.
- Tiekiamas su guminiu tvirtinimu ir sukamuoju žiedu oro srautui pasirinkti.
- Sukamasis žiedas siurbimo galiai reguliuoti.
Didelis 50 litrų konteineris
- Su praktiška, reguliuojama stūmimo rankena lengvam transportavimui.
- Integruota išleidimo žarna patogiam didelių skysčių kiekių šalinimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Oro srautas (l/s)
|74
|Vakuumas (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteinerio talpa (l)
|50
|Nominali galia (W)
|max. 1380
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Laido medžiaga
|Trynimo įtaisas
|Garso lygis (dB(A))
|69
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|19,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|25,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|640 x 370 x 1045
Komplektacija
- Apsauginis filtro maišelis: 1 Piece(s)
- Siurbimo žarnos ilgis: 4 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: Elektrai laidus
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Alkūnė: Elektrai laidus
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Jungtis elektros įrankiams
- Vandens išleidimo žarna
- Plokščias gofruotas filtras: PTFE HEPA
- Rankena
- PE plastikinis maišas patogiam šiukšlių pašalinimui: 1 Piece(s)
Įranga
- Automatinis įjungimas/išjungimas elektriniams įrankiams
- Antistatinė sistema
- Bamperis
- Saugos klasė: I
- Ratukas su stabdžiu
- Filtro valymas: Jutikliais valdomas, poreikiams pritaikytas Tact filtro valymas
- Dulkių klasė: H
- Talpos medžiaga: Plastikas
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Pritaikymo sritys
- Dulkių siurblys, saugiai pašalinantis sveikatai kenksmingas dulkes ar kancerogenines medžiagas
- Skirtas smulkioms dulkėms ir stambiems nešvarumams siurbti
- Leidimas asbesto šalinimo darbams pagal Vokietijos profesinės sveikatos ir saugos reglamentą TRGS 519.
- Tinka degioms dulkėms siurbti pagal IEC 60335-2-69:2021 standartą.
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