Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys Drėgno ir sauso valymo surblys NT 50/1 K
Dėl nuotekų siurblio ir "Geka" jungties drėgno ir sauso valymo siurblys NT 50/1 K idealiai tinka greitai pašalinti didelius skysčių kiekius statybose ar pramonėje.
Tiek statybų aikštelėse, tiek pramonės įmonėse, Kärcher drėgno ir sauso valymo siurblys NT 50/1 K yra specialiai sukurtas greitai pašalinti didelius vandens kiekius. Dėl galingo nuotekų siurblio jis gali susidoroti su daugiau nei 300 litrų nešvaraus vandens per minutę, įskaitant stambų, iki 20 milimetrų dydžio dalelių, purvą. Standartinė "Geka" jungtis užtikrina jo suderinamumą su šia plačiai naudojama vandens žarnų jungčių sistema. Turbiną ir nuotekų šalinimo siurblį nuo pažeidimų ar užsikimšimo saugo efektyvūs stambiųjų nešvarumų filtrai, neleidžiantys įsiurbti smulkių detalių, akmenų, lapų ar statybinių medžiagų likučių. Ant tvirto 50 l talpos konteinerio esantys metaliniai vairuojamieji ratukai ir reguliuojama stūmimo rankena užtikrina didelį mobilumą ir nesudėtingą NT 50/1 K dulkių siurblio transportavimą.
Savybės ir privalumai
Integruotas nešvaraus vandens siurblys.Didelis vandens kiekis išpumpavimo siurbliu yra išleidžiamas nepertraukiant darbo.
Integruotas stambiųjų nešvarumų filtro krepšys siurbliui apsaugotiApsaugo šalinimo siurblį nuo akmenų, lapų ar medžio dalelių kamščių.
Oro srauto reguliatoriusReguliatorius integruotas tarp siurbimo žarnos ir alkūnės Leidžia sinchronizuoti dulkių siurblio ir pompos vandens srauto greitį.
Vandens išleidimo žarna
- Nuotekų siurblys pašalina didžiąją dalį susiurbtų skysčių.
- Patogus likusių skysčių likučių šalinimas.
Integruotas rupaus purvo filtras apsaugo turbiną
- Apsaugo turbiną nuo pažeidimų, kuriuos sukelia šiurkštus purvas ir smulkios dalelės.
Aukštos kokybės priedai
- Alyvai atspari siurbimo žarna
- Adv tipo grindų antgalis
- Reguliuojamas stumimo rankenos aukštis
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Oro srautas (l/s)
|74
|Vakuumas (mbar)
|273
|Konteinerio talpa (l)
|50
|Nominali galia (W)
|1200
|Vandens pašalinimo pompos našumas (W)
|1100
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 40
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Garso lygis (dB(A))
|67
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|28
|Svoris (su pakuote) (kg)
|32,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|640 x 370 x 1045
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 4 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: Atsparus alyvoms
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Stambių šiukšlių filtras
- Rankena
Įranga
- Vandens išleidimo žarna
- Integruota vandens pašalinimo pompa
- Saugos klasė: I
Videos
Pritaikymo sritys
- Statybos aikštelėse
- Pramonėje
Priedai
Drėgno ir sauso valymo surblys NT 50/1 K atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.