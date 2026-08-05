Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys Drėgno ir sauso valymo surblys NT 50/1 Mwf
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai NT 50/1 Mwf, skirti dideliam vandens kiekiui šalinti gesinant gaisrus ar likviduojant potvynių padarinius. Optimaliai atitinka aukštus ugniagesių gelbėtojų reikalavimus.
Itin galingas, tvirtas ir lengvai transportuojamas: Kärcher drėgno ir sauso valymo siurblys NT 50/1 Mwf atitinka net aukščiausius priešgaisrinių tarnybų veiklos reikalavimus. Su 50 litrų talpos konteineriu, metaliniais vairuojamaisiais ratukais ir reguliuojama stūmimo rankena mobilus įrenginys gali greitai atsidurti įvykio vietoje, kur dėl C jungties, skirtos visoms įprastoms gaisrinėms žarnoms prijungti, jis iš karto bus paruoštas naudoti. Nuotekų siurblys perpumpuoja iki 330 litrų vandens per minutę - idealiai tinka greitai pašalinti didelius vandens kiekius, pavyzdžiui, gaisro gesinimo ar potvynių metu. Asmeninės apsaugos jungiklis PRCD-K su IP68 kištuku, sukurtas specialiai naudoti su elektros generatoriais, ir stambiųjų nešvarumų filtro krepšys, kuris veiksmingai apsaugo nuotekų siurblį nuo užsikimšimo išsiurbtais akmenimis, lapais ar mediena, užtikrina visų dirbančiųjų ir mašinos saugumą. Be to, priešgaisrinis dulkių siurblys NT 50/1 Mwf turi alyvai atsparią siurbimo žarną ir aukštos kokybės aliumininį grindų antgalį.
Savybės ir privalumai
Integruotas nešvaraus vandens siurblys.Didelis vandens kiekis išpumpavimo siurbliu yra išleidžiamas nepertraukiant darbo.
PRCD-K operatoriaus saugos jungiklis su IP68 jungtimiSekundės dalimi aptinka elektros srovės nuotėkį ir nutraukia maitinimą. Užtikrina patikimą apsaugą nuo gyvybei pavojingų elektros smūgių.
Integruotas stambiųjų nešvarumų filtro krepšys siurbliui apsaugotiApsaugo šalinimo siurblį nuo akmenų, lapų ar medžio dalelių kamščių.
Oro srauto reguliatorius
- Reguliatorius integruotas tarp siurbimo žarnos ir alkūnės
- Leidžia sinchronizuoti dulkių siurblio ir pompos vandens srauto greitį.
Vandens išleidimo žarna
- Nuotekų siurblys pašalina didžiąją dalį susiurbtų skysčių.
- Patogus likusių skysčių likučių šalinimas.
Integruotas rupaus purvo filtras apsaugo turbiną
- Apsaugo turbiną nuo pažeidimų, kuriuos sukelia šiurkštus purvas ir smulkios dalelės.
Aukštos kokybės priedai
- Alyvai atspari siurbimo žarna
- Aliuminis pramoninis grindų antgalis
- Reguliuojamas stumimo rankenos aukštis
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Oro srautas (l/s)
|74
|Vakuumas (mbar)
|273
|Konteinerio talpa (l)
|50
|Nominali galia (W)
|1200
|Vandens pašalinimo pompos našumas (W)
|810
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 40
|Elektros laido ilgis (m)
|10
|Garso lygis (dB(A))
|67
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|28
|Svoris (su pakuote) (kg)
|34,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|640 x 370 x 1045
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 4 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: Atsparus alyvoms
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 370 mm
- Šlapiojo ir sausojo grindų valymo antgalių medžiaga: Aliuminis
- Plyšių antgalis
- Stambių šiukšlių filtras
- Rankena
Įranga
- Vandens išleidimo žarna
- Automatinis išjungėjas ir FI įtampos grandinės nut
- Asmeninė apsauga PRCD-K: Su kištuku IP68
- C jungtis
- Integruota vandens pašalinimo pompa
- Saugos klasė: I
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Pritaikymo sritys
- Pašalinti didelius vandens kiekius gaisro gesinimo metu
- Skirtas ugniagesių ir civilinės saugos operacijoms
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