Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys NT 50/1 Tact Te L
Profesionalus NT 50/1 Tact Te drėgno / sauso valymo vakuuminis siurblys su 50 litrų talpa, reguliuojamo aukščio stūmimo rankena, skysčių išpylimo žarna ir integruotu elektros lizdu.
Smulkios dulkės, stambios šiukšlės ir skysčiai: mūsų NT 50/1 Tact Te drėgno ir sauso valymo vakuuminis siurblys tiesiog visagalis. 50 litrų talpa su bamperiu ir metaliniais manevringais ratukais, riebalams atspari žarna bei reguliuojamo aukščio stūmimo rankena - patogiam įrangos ir darbo aplinkos valymui gamybos cechuose, dirbtuvėse ir statybvietėse. Siurblys buvo sukurtas reikliausiems pramonės ir statybos sričių klientams, kurie kasdien pasitiki profesionalia įranga ir vertina nenutrūkstamą darbą bei švarią darbo aplinką. Tai užtikrina Tact filtro valymo sistema ir drėgmei atsparus plokščias gofruotas PES filtras. Naujas centrinis sukamasis jungiklis, leidžiantis pasirinkti siurbimo nustatymus, siurbimo galios reguliavimas ir įmontuotas elektros lizdas užtikrina patogų siurblio naudojimą. Nepriklausomai nuo darbo vietos, ar tai būtų gamybos cechas, dirbtuvės, ar statybvietė, visi naudotojai galės pasinaudoti plačiu naujai sukurtų priedų pasirinkimu, kuriuos galima laikyti numatytose integruotose zonose ar ant siurblio viršaus.
Savybės ir privalumai
Ergonomiška rankena su valdomu aukščiuGreito užrakto dėka, rankena su valdomu aukščiu prisitaiko prie naudotojo Stūmimo rankena lengvai sulankstoma taupant vietą sandėliuojant
Išleidimo žarna (atspari alyvai)Atspari alyvai išleidimo žarna lengvam skysčių išpylimui
Platus grindų antgalis su greitai keičiamais intarpaisGrindų antgalis su šepetėlių juostele ir valytuvų intarpais. Lengvas drėgno ir sauso valymo funkcijų perjungimas
Centrinis sukamasis jungiklis
- Centrinis sukamasis jungiklis palengvina valdymą
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Oro srautas (l/s)
|74
|Vakuumas (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteinerio talpa (l)
|50
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Nominali galia (W)
|max. 1380
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Garso lygis (dB(A))
|68
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|18,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|24
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|640 x 370 x 1045
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 4 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
- Plyšių antgalis
- Jungtis elektros įrankiams
- Išleidimo žarna (atspari alyvai)
- Plokščias gofruotas filtras: PES su PTFE sluoksniu
- Rankena
Įranga
- Dulkių klasė: L
- Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis
- Automatinis įjungimas/išjungimas elektriniams įrankiams
- Antistatinis paruošimas
- Filtro valymas: Tact automatinė filtro valymo sistema
- Bamperis
- Saugos klasė: I
- Ratukas su stabdžiu
Videos
Pritaikymo sritys
- Tinka šlapiam ir sausam vakuuminiam valymui
Priedai
NT 50/1 Tact Te L atsarginės dalys
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