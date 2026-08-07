HV 1/1 Bp Fs
Lengvas, galingas, universalus ir idealiai tinkantis valymo paslaugų tiekėjams: mūsų akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys HV 1/1 Bp Fs su specialių priedų komplektu, kurį sudaro antgaliai baldams, grindims ir plyšiams.
Mūsų akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys HV 1/1 Bp Fs puikiai tinka nedideliems pastatų plotams, ankštoms erdvėms ar valant baldus bei apmušalus. Siurblys komplektuojamas su antgaliais baldams, grindims ir plyšiams, siurbimo šepetėliu ir siurbimo vamzdžiais. Kompaktiškas, lengvai valdomas, lengvas ir belaidis HV 1/1 Bp Fs žavi savo siurbimo galia bei patvarumu ir leidžia žymiai greičiau atlikti darbus, nei naudojant didelius valymo įrenginius su el. laidu. Rankinį dulkių siurblį taip pat galima naudoti valant transporto priemones arba šalinant nešvarumus įvairių montavimo darbų metu. Šiems darbams galima naudoti ir kitus, suderinamus priedų komplektus. Atlikdami užsakymą, atminkite, kad šio modelio įrenginiui Kärcher "Battery Power +" akumuliatorius ir atitinkamas įkroviklis turi būti užsakomi atskirai.
Savybės ir privalumai
Su dideliu filtro plotu ir veiksminga turbinaGalingas valymas ant įvairių paviršių.
Kompaktiškas, lengvas ir patogus naudotiLeidžia dirbti įvairiomis kryptimis (360°).
Su efektyviu eco!efficiency režimuTaupo energiją ir padidina akumuliatoriaus veikimo laiką. Sumažina darbinį triukšmą.
Su patogia realaus laiko technologija
- Kärcher Battery Power+ akumuliatoriaus likusio veikimo laiko indikacija realiu laiku tiesiog ant akumuliatoriaus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Konteinerio talpa (l)
|0,9
|Garso lygis (dB(A))
|70
|Oro srautas (l/s)
|33
|Vakuumas (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|1
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|max. 100 (2,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|eco!efficiency režimas: / max. 42 (3,0 Ah) Power rėžimas / max. 25 (3,0 Ah) eco!efficiency režimas: / max. 29 (2.5 Ah) Power rėžimas / max. 22 (2.5 Ah)
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|313 x 115 x 315
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 505 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Grindų antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Plyšių antgalis
- Siurbimo šepetys
- Gofruotas filtras: Popierius
- Pirminis filtras
Įranga
- eco!efficiency režimas
Videos
Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka baldų valymui ar mažų sunkiai pasiekiamų erdvių priežiūrai
- Automobilių plovimui
Priedai
HV 1/1 Bp Fs atsarginės dalys
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