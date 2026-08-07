Sauso tipo valymo siurblys T 10/1 Adv HEPA
T 10/1 Adv HEPA: patvarus, ypač tylus ir higieniškas dulkių siurblys, pagamintas iš 45% perdirbtų medžiagų, turintis efektyvų HEPA 14 filtrą, galingą siurbimą ir platų priedų pasirinkimą
Aukščiausius higienos reikalavimus atitinkantis sauso valymo dulkių siurblys T 10/1 Adv HEPA su HEPA 14 filtru yra puikus pasirinkimas jautrioms aplinkoms. Jis ne tik efektyviai siurbia ir yra tvarus (pagamintas iš 45% perdirbtų medžiagų), bet ir stebina savo patvarumu, tyliu veikimu (52 dB[A]), manevringumu bei stabilumu. Patogiam naudojimui skirtas 10 litrų konteineris, ergonomiška nešimo rankena ir ant korpuso laikomi pagrindiniai antgaliai. Platus priedų asortimentas užtikrina universalumą.
Savybės ir privalumai
Tvarus ir tvirtas: 45 % perdirbtų medžiagųGamyba: mažesnis žaliavų ir energijos naudojimas. Perdirbtų medžiagų panaudojimas sumažina CO₂ išskyrimą.
Itin efektyvus HEPA 14 filtrasAukščiausiems saugos standartams užtikrinti higienai reikliose erdvėse. Aukštas 99,995 proc. filtravimo ir atskyrimo laipsnis.
Itin tylus: beveik begarsis veikimas, tik 52 dB(A)Tinka valyti dienos metu. Mažesnis triukšmo lygis net naktį. Sumažina tokias rizikas, kaip stresas ar klausos sutrikimai.
Ergonomiškas, kompaktiškas ir patogus naudoti dizainas
- Ergonomiškas gabenimas: galima nešioti arti kūno.
- Patogiai išlenkta ir ergonomiška nešimo rankena.
- Taupo vietą ir yra išmanus: greitas ir paprastas sandėliavimas.
Įkišamas maitinimo laidas
- Paprastas ir greitas maitinimo kabelio keitimas.
- Valymo procesą galima tęsti be jokių trukdžių.
- Padeda išvengti arba sumažinti aptarnavimo kaštus.
Rankinis kabelio sandėliavimas
- Maitinimo laidas greitai sudedamas.
- Greitas maitinimo laido sutvarkymas.
- Maitinimo laidas nesusipina.
Mažas svoris
- Patogus transportavimas.
- Lengva transportuoti laiptais ir pakopomis.
Paprastas valdymas
- Didelis įjungimo/išjungimo mygtukas.
- Lengvas ir greitas valdymas koja ar ranka.
- Patogi parkavimo padėtis tvarkingam sandėliavimui.
Platus priedų asortimentas
- Grindų antgalis, parketo antgalis, plyšių antgalis ir apmušalų antgalis.
- Aukštos kokybės filtro krepšelis ir neaustinės medžiagos filtravimo maišelis.
- Lengvas teleskopinis aliuminio siurbimo vamzdis
Integruotas priedų laikiklis
- Plyšių ir apmušalų antgaliai: laikomi įrenginyje
- Vietą taupantis laikymas, visada lengvai pasiekiamas.
- Įrenginio ir priedų saugus bei patogus transportavimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Vakuumas (mbar/kPa)
|185 / 18
|Oro srautas (l/s)
|40
|Įvertintas našumas (W)
|585
|Konteinerio talpa (l)
|10
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|12
|Garso lygis (dB(A))
|52
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Alkūnė: Antistatinė, su oro srauto reguliatoriumi
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: Aliuminis
- Perjungiamas grindų antgalis
- Parketo antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Plyšių antgalis
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Variklio apsaugos filtras
- HEPA filtras: HEPA 14 filtras
- Nuolatinis filtro krepšelis: Neaustinė medžiaga
Įranga
- Talpos medžiaga: Plastikas su perdirbtomis medžiagomis
- Išmani elektros kabelio įtraukimo sistema
- Įkišamas maitinimo laidas: Standartinis
- Sulankstoma ergonomiška nešiojimo rankena
- Integruotas priedų laikiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka naudoti viešbučių, maitinimo įstaigų, mažmeninės prekybos ir pastatų priežiūros sektoriams valyti.
- Kietosios grindų dangos
- Kilimai
- Tinka valyti dienos metu.
Priedai
T 10/1 Adv HEPA atsarginės dalys
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