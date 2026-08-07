Sauso tipo valymo siurblys T 10/1 Adv HEPA

T 10/1 Adv HEPA: patvarus, ypač tylus ir higieniškas dulkių siurblys, pagamintas iš 45% perdirbtų medžiagų, turintis efektyvų HEPA 14 filtrą, galingą siurbimą ir platų priedų pasirinkimą

Aukščiausius higienos reikalavimus atitinkantis sauso valymo dulkių siurblys T 10/1 Adv HEPA su HEPA 14 filtru yra puikus pasirinkimas jautrioms aplinkoms. Jis ne tik efektyviai siurbia ir yra tvarus (pagamintas iš 45% perdirbtų medžiagų), bet ir stebina savo patvarumu, tyliu veikimu (52 dB[A]), manevringumu bei stabilumu. Patogiam naudojimui skirtas 10 litrų konteineris, ergonomiška nešimo rankena ir ant korpuso laikomi pagrindiniai antgaliai. Platus priedų asortimentas užtikrina universalumą.

Savybės ir privalumai
Sauso tipo valymo siurblys T 10/1 Adv HEPA: Tvarus ir tvirtas: 45 % perdirbtų medžiagų
Tvarus ir tvirtas: 45 % perdirbtų medžiagų
Gamyba: mažesnis žaliavų ir energijos naudojimas. Perdirbtų medžiagų panaudojimas sumažina CO₂ išskyrimą.
Sauso tipo valymo siurblys T 10/1 Adv HEPA: Itin efektyvus HEPA 14 filtras
Itin efektyvus HEPA 14 filtras
Aukščiausiems saugos standartams užtikrinti higienai reikliose erdvėse. Aukštas 99,995 proc. filtravimo ir atskyrimo laipsnis.
Sauso tipo valymo siurblys T 10/1 Adv HEPA: Itin tylus: beveik begarsis veikimas, tik 52 dB(A)
Itin tylus: beveik begarsis veikimas, tik 52 dB(A)
Tinka valyti dienos metu. Mažesnis triukšmo lygis net naktį. Sumažina tokias rizikas, kaip stresas ar klausos sutrikimai.
Ergonomiškas, kompaktiškas ir patogus naudoti dizainas
  • Ergonomiškas gabenimas: galima nešioti arti kūno. 
  • Patogiai išlenkta ir ergonomiška nešimo rankena.
  • Taupo vietą ir yra išmanus: greitas ir paprastas sandėliavimas.
Įkišamas maitinimo laidas
  • Paprastas ir greitas maitinimo kabelio keitimas.
  • Valymo procesą galima tęsti be jokių trukdžių.
  • Padeda išvengti arba sumažinti aptarnavimo kaštus.
Rankinis kabelio sandėliavimas
  • Maitinimo laidas greitai sudedamas.
  • Greitas maitinimo laido sutvarkymas.
  • Maitinimo laidas nesusipina.
Mažas svoris
  • Patogus transportavimas.
  • Lengva transportuoti laiptais ir pakopomis.
Paprastas valdymas
  • Didelis įjungimo/išjungimo mygtukas.
  • Lengvas ir greitas valdymas koja ar ranka.
  • Patogi parkavimo padėtis tvarkingam sandėliavimui.
Platus priedų asortimentas
  • Grindų antgalis, parketo antgalis, plyšių antgalis ir apmušalų antgalis.
  • Aukštos kokybės filtro krepšelis ir neaustinės medžiagos filtravimo maišelis.
  • Lengvas teleskopinis aliuminio siurbimo vamzdis
Integruotas priedų laikiklis
  • Plyšių ir apmušalų antgaliai: laikomi įrenginyje
  • Vietą taupantis laikymas, visada lengvai pasiekiamas.
  • Įrenginio ir priedų saugus bei patogus transportavimas.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Įtampa (V) 220 - 240
Dažnis (Hz) 50 - 60
Vakuumas (mbar/kPa) 185 / 18
Oro srautas (l/s) 40
Įvertintas našumas (W) 585
Konteinerio talpa (l) 10
Standartinis nominalus diametras ( ) ID 35
Elektros laido ilgis (m) 12
Garso lygis (dB(A)) 52
Svoris (be priedų) (kg) 6,6
Svoris (su pakuote) (kg) 10
Matmenys (I x P x A) (mm) 430 x 255 x 370

¹⁾ Visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.

Komplektacija

  • Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
  • Alkūnė: Antistatinė, su oro srauto reguliatoriumi
  • Teleskopinis siurbimo vamzdis: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopinis siurbimo vamzdis: Aliuminis
  • Perjungiamas grindų antgalis
  • Parketo antgalis
  • Baldų apmušalų antgalis
  • Plyšių antgalis
  • Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
  • Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
  • Variklio apsaugos filtras
  • HEPA filtras: HEPA 14 filtras
  • Nuolatinis filtro krepšelis: Neaustinė medžiaga

Įranga

  • Talpos medžiaga: Plastikas su perdirbtomis medžiagomis
  • Išmani elektros kabelio įtraukimo sistema
  • Įkišamas maitinimo laidas: Standartinis
  • Sulankstoma ergonomiška nešiojimo rankena
  • Integruotas priedų laikiklis
Sauso tipo valymo siurblys T 10/1 Adv HEPA
Sauso tipo valymo siurblys T 10/1 Adv HEPA
Sauso tipo valymo siurblys T 10/1 Adv HEPA
Videos
Pritaikymo sritys
  • Idealiai tinka naudoti viešbučių, maitinimo įstaigų, mažmeninės prekybos ir pastatų priežiūros sektoriams valyti.
  • Kietosios grindų dangos
  • Kilimai
  • Tinka valyti dienos metu.
Priedai
T 10/1 Adv HEPA atsarginės dalys

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