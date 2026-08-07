Sauso tipo valymo siurblys T 10/1 Adv HEPA Go!Further
„T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further“ – tai riboto leidimo juodos spalvos sauso valymo dulkių siurblys, kurio sudėtyje yra 45 % perdirbto plastiko¹⁾, tiekiamas su išskirtiniais priedais: 10 neaustinės medžiagos filtro maišelių.
Riboto tiražo juodas dulkių siurblys „T 10/1 Adv HEPA Go!Further“, pagamintas iš 45 procentų perdirbto plastiko¹⁾, komplektuojamas su išskirtiniais priedais ir 10 neaustinės medžiagos filtro maišelių. Dėl „HEPA 14“ filtro jis užtikrina aukščiausius saugos standartus higienai jautriose vietose, pasižymi tvarumu bei didele siurbimo galia. Šis modelis išsiskiria ypatingu patvarumu ir puikiu kainos bei kokybės santykiu. Dulkių siurblys veikia itin tyliai (52 dB[A]), todėl puikiai tinka valymui dienos metu bei triukšmui jautriose erdvėse. Prietaisas yra manevringas, stabilus, o jo talpyklos tūris – 10 litrų. Patogi sulankstoma rankena užtikrina ergonomišką nešimą. Korpusas, važiuoklė, buferis bei dideli ratai yra tvirti ir ilgaamžiai. Komplekte yra platus priedų asortimentas: siurbimo žarna, antistatinė alkūnė, lengvas bei reguliuojamo aukščio aliumininis teleskopinis vamzdis, keičiamas grindų antgalis, parketo antgalis, „HEPA 14“ filtras ir minėti 10 neaustinės medžiagos maišelių. Siaurąjį bei baldų antgalius galima patogiai laikyti ant paties siurblio korpuso, kad jie visuomet būtų po ranka.
Savybės ir privalumai
Itin efektyvus HEPA 14 filtrasAukščiausiems saugos standartams užtikrinti higienai reikliose erdvėse. Aukštas 99,995 proc. filtravimo ir atskyrimo laipsnis.
Itin tylus: beveik begarsis veikimas, tik 52 dB(A)Tinka valyti dienos metu. Mažesnis triukšmo lygis net naktį. Sumažina tokias rizikas, kaip stresas ar klausos sutrikimai.
Tvarumo savybėsKonstrukcijos sudėtyje yra 45 % perdirbto plastiko¹⁾. Packaging with a clear conscience. 100% paper. Itin tylus: vos 52 dB(A) garsas.
Ergonomiškas, kompaktiškas ir patogus naudoti dizainas
- Ergonomiškas gabenimas: galima nešioti arti kūno.
- Patogiai išlenkta ir ergonomiška nešimo rankena.
- Taupo vietą ir yra išmanus: greitas ir paprastas sandėliavimas.
Įkišamas maitinimo laidas
- Paprastas ir greitas maitinimo kabelio keitimas.
- Valymo procesą galima tęsti be jokių trukdžių.
- Padeda išvengti arba sumažinti aptarnavimo kaštus.
Rankinis kabelio sandėliavimas
- Maitinimo laidas greitai sudedamas.
- Greitas maitinimo laido sutvarkymas.
- Maitinimo laidas nesusipina.
Mažas svoris
- Patogus transportavimas.
- Lengva transportuoti laiptais ir pakopomis.
Paprastas valdymas
- Didelis įjungimo/išjungimo mygtukas.
- Lengvas ir greitas valdymas koja ar ranka.
- Patogi parkavimo padėtis tvarkingam sandėliavimui.
Standartinėje komplektacijoje platus priedų asortimentas
- Grindų antgalis, parketo antgalis, plyšių antgalis ir apmušalų antgalis.
- Aukštos kokybės filtrų krepšelis ir 10 neaustinės medžiagos filtro maišelių.
- Lengvas teleskopinis aliuminio siurbimo vamzdis
Integruotas priedų laikiklis
- Plyšių ir apmušalų antgaliai: laikomi įrenginyje
- Vietą taupantis laikymas, visada lengvai pasiekiamas.
- Įrenginio ir priedų saugus bei patogus transportavimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Vakuumas (mbar/kPa)
|185 / 18
|Oro srautas (l/s)
|40
|Įvertintas našumas (W)
|585
|Konteinerio talpa (l)
|10
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|12
|Garso lygis (dB(A))
|52
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|9,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Tik įrenginys, visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Alkūnė: Antistatinė, su oro srauto reguliatoriumi
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: Aliuminis
- Perjungiamas grindų antgalis
- Parketo antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Plyšių antgalis
- Filtro maišelių skaičius: 10 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Variklio apsaugos filtras
- HEPA filtras: HEPA 14 filtras
- Nuolatinis filtro krepšelis: Neaustinė medžiaga
Įranga
- Talpos medžiaga: Plastikas su perdirbtomis medžiagomis
- Išmani elektros kabelio įtraukimo sistema
- Įkišamas maitinimo laidas: Standartinis
- Sulankstoma ergonomiška nešiojimo rankena
- Integruotas priedų laikiklis
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka naudoti viešbučių, maitinimo įstaigų, mažmeninės prekybos ir pastatų priežiūros sektoriams valyti.
- Kietosios grindų dangos
- Kilimai
- Tinka valyti dienos metu.
Priedai
T 10/1 Adv HEPA Go!Further atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.