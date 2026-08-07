Sauso tipo valymo siurblys T 11/1 Classic Adv Go!Further
„T 11/1 Classic Adv Go!Further“ – tai riboto leidimo juodos spalvos sauso valymo dulkių siurblys, kurio sudėtyje yra 60 % perdirbto plastiko¹⁾, tiekiamas su išskirtiniais priedais: 10 neaustinės medžiagos filtro maišelių.
Riboto leidimo juodas „T 11/1 Classic Adv Go!Further“ sauso valymo dulkių siurblys, 60 proc. pagamintas iš perdirbto plastiko¹⁾, yra tiekiamas su išskirtiniais priedais ir 10 neaustinės medžiagos filtro maišelių. Siurblys stebina savo aukščiausios klasės siurbimo galia, išskirtiniu tvirtumu ir patraukliu kainos ir kokybės santykiu. Įrenginio sudėtyje yra 60 proc. perdirbtų medžiagų¹⁾, tad ištekliai taupomi jau nuo pat pradžių, gamybos etape, taip pat sumažėja energijos poreikis. Nepaisant labai didelės siurbimo galios, įrenginys veikia maloniai tyliai – jo skleidžiamas garsas siekia tik 61 dB(A), todėl jį galima naudoti net triukšmui jautriose vietose. Kompaktiško ir stabilaus dulkių siurblio konteinerio talpa yra 11 l, o sveria jis tik 4 kg. Ergonomiška nešiojimo rankena ir integruota alkūnė užtikrina ilgą darbą be nuovargio ir patogų transportavimą. 12 m ilgio kištukinį maitinimo kabelį naudotojas prireikus gali lengvai pakeisti pats bet kuriuo metu. Ant paties dulkių siurblio yra įrengta speciali priedų saugojimo sistema, skirta tokiems priedams kaip siurbimo vamzdis ir grindų antgalis.
Savybės ir privalumai
Mažas svoris
Įkišamas maitinimo laidas
Tvarumo savybės
Mažas tik 61 dB(A) veikimo triukšmas.
Integruotas priedų laikiklis
Kablys elektros laidui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Vakuumas (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Oro srautas (l/s)
|40
|Įvertintas našumas (W)
|850
|Konteinerio talpa (l)
|11
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|12
|Garso lygis (dB(A))
|61
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Tik įrenginys, visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 3 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 350 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Perjungiamas grindų antgalis
- Filtro maišelių skaičius: 10 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Variklio apsaugos filtras
- Nuolatinis filtro krepšelis: Neaustinė medžiaga
Įranga
- Talpos medžiaga: Plastikas su perdirbtomis medžiagomis
- Kablys elektros laidui
- Įkišamas maitinimo laidas: Standartinis
- Integruotas priedų laikiklis
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka naudoti viešbučių, maitinimo įstaigų, mažmeninės prekybos ir pastatų priežiūros sektoriams valyti.
- Visų kietų paviršių, pvz. plytelių, natūralaus akmens, PVC dangos, linoleumo valymui
- Kilimai
Priedai
T 11/1 Classic Adv Go!Further atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.