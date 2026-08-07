Sauso tipo valymo siurblys T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition
Tvarus, tvirtas ir patvarus: T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition sauso valymo dulkių siurblys yra 60 % pagamintas iš perdirbtų medžiagų¹⁾ ir stebina įspūdingai didele siurbimo galia.
„Kärcher“ 90 metų jubiliejaus proga pristatome juodos spalvos „T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition“ sauso valymo dulkių siurblį, kuris stebina tvarumu, didžiule siurbimo galia, ilgaamžiškumu, tvirtumu ir puikiu kainos ir kokybės santykiu. Gaminant siurblį buvo suvartota žymiai mažiau vertingų žaliavų ir energijos, nes jį 60 proc. sudaro perdirbtos medžiagos¹⁾. 850 W galios dulkių siurblys sukuria 235 milibarų (23,5 kPa) vakuumą, kuris garantuoja puikius siurbimo rezultatus. Be to, siurblys veikia ypač tyliai (jo sukeliamas garsas siekia tik 61 dB(A)), todėl jį galima bet kuriuo metu naudoti triukšmui jautriose vietose. Kompaktiškas sauso valymo dulkių siurblys yra atsparus pasvirimui, jo konstrukcijoje numatyta praktiška nešiojimo rankena ir ergonomiška alkūnė. Jo konteinerio talpa siekia 11 l, o svoris – vos 4 kg, todėl siurblį lengva nešioti, o ilgi darbo intervalai nesukels naudotojui nuovargio. Įvairius priedus, tokius kaip siurbimo vamzdis ir grindų antgalis, galima patogiai laikyti ant paties dulkių siurblio. Siurblio komplekte taip pat yra 10 neaustinės medžiagos filtravimo maišelių.
Savybės ir privalumai
Tvarus ir novatoriškas dizainas, kuriame yra 60 % perdirbtų medžiagų
Mažas svoris
Žemas tik 61 dB(A) triukšmo lygis
Integruotas priedų laikiklis
Kablys elektros laidui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Vakuumas (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Oro srautas (l/s)
|40
|Įvertintas našumas (W)
|850
|Konteinerio talpa (l)
|11
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Garso lygis (dB(A))
|61
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 3 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 350 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Perjungiamas grindų antgalis
- Filtro maišelių skaičius: 10 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Variklio apsaugos filtras
- Nuolatinis filtro krepšelis: Neaustinė medžiaga
Įranga
- Talpos medžiaga: Plastikas su perdirbtomis medžiagomis
- Kablys elektros laidui
- Integruotas priedų laikiklis
Pritaikymo sritys
- Kruopščiam visų grindų valymui – nuo kietų grindų iki kilimų
- Ypatingai rekomenduojamas biurų valymui bei viešbučių sektoriui
Priedai
T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition atsarginės dalys
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