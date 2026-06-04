Sauso tipo valymo siurblys T 15/1 Adv
T 15/1 Adv siurblys yra ypač tvirtas, o jo sudėtyje yra 45 proc. perdirbtų medžiagų¹⁾. Be didelės siurbimo galios, jis pasižymi įspūdingai tyliu veikimu ir ergonomišku dizainu.
„Kärcher“ T 15/1 Adv sauso valymo dulkių siurblys išsiskiria tvarumu, ilgaamžiškumu, išskirtine siurbimo galia ir itin tyliu veikimu. Jis taip pat pasižymi įspūdingu patvarumu, plačiu priedų asortimentu ir puikiu kainos ir našumo santykiu. Gamyboje naudojama 45 proc. perdirbtų medžiagų¹⁾, todėl taupomi ištekliai ir mažinami energijos poreikiai. T 15/1 Adv yra galingas, bet tylus – iš tikrųjų, toks įspūdingai tylus, kad gali būti naudojamas bet kuriuo metu, netgi dieną, ir triukšmui jautriose vietose (jo sukeliamas triukšmas siekia vos 52 dB[A]). Šis dulkių siurblys yra manevringas ir atsparus pasvirimui, o jo konteinerio talpa – 15 litrų. Dėl sulankstomos nešiojimo rankenos siurblį galima ergonomiškai nešioti arti kūno. Be to, jis yra ypač ilgaamžis ir tvirtas – siurblio važiuoklė, korpusas, buferis ir dideli ratai yra itin patvarūs. Kartu su siurbliu tiekiamas plyšių antgalis ir apmušalų antgalis, kuriuos galima laikyti ant dulkių siurblio, kad būtų lengva pasiekti bet kuriuo metu. Į T 15/1 Adv komplektą įeina platus priedų asortimentas: siurbimo žarna, antistatinė alkūnė, lengvas reguliuojamo ilgio teleskopinis siurbimo vamzdis (aliumininis), daugiafunkcis grindų antgalis, parketo antgalis, plyšių antgalis ir apmušalų antgalis.
Savybės ir privalumai
Tvarus ir tvirtas: 45 % perdirbtų medžiagųGamyba: mažesnis žaliavų ir energijos naudojimas. Perdirbtų medžiagų panaudojimas sumažina CO₂ išskyrimą.
Itin tylus: beveik begarsis veikimas, tik 52 dB(A)Tinka valyti dienos metu. Mažesnis triukšmo lygis net naktį. Sumažina tokias rizikas, kaip stresas ar klausos sutrikimai.
Ergonomiškas, kompaktiškas ir patogus naudoti dizainasErgonomiškas nešiojimas: priglunda prie kūno. Patogiai išlenkta ir ergonomiška nešimo rankena. Taupo vietą ir yra išmanus: greitas ir paprastas sandėliavimas.
Įkišamas maitinimo laidas
- Paprastas ir greitas maitinimo kabelio keitimas.
- Valymo procesas gali būti tęsiamas nenutrūkstamai.
- Padeda išvengti arba sumažinti aptarnavimo kaštus.
Rankinis kabelio sandėliavimas
- Maitinimo laidas greitai sudedamas.
- Greitas maitinimo laido sutvarkymas.
- Maitinimo laidas nesusipina.
Mažas svoris
- Patogus transportavimas.
- Lengva transportuoti laiptais ir pakopomis.
Paprastas valdymas
- Didelis įjungimo/išjungimo mygtukas.
- Lengvas ir greitas valdymas koja ar ranka.
- Patogi parkavimo padėtis tvarkingam sandėliavimui.
Ilgalaikis pagrindinis filtro krepšelis
- Ilgaamžis, tvirtas ir tvarus.
- Pagamintas iš neaustinės medžiagos.
- Galima plauti rankomis 30 °C temperatūroje ir daugkartinio naudojimo.
Platus priedų asortimentas
- Grindų antgalis, parketo antgalis, plyšių antgalis ir apmušalų antgalis.
- Aukštos kokybės filtro krepšelis ir neaustinės medžiagos filtravimo maišelis.
- Lengvas teleskopinis aliuminio siurbimo vamzdis
Integruotas priedų laikiklis
- Plyšių ir apmušalų antgaliai: laikomi įrenginyje
- Vietą taupantis laikymas, visada lengvai pasiekiamas.
- Įrenginio ir priedų saugus bei patogus transportavimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Vakuumas (mbar/kPa)
|185 / 18
|Oro srautas (l/s)
|40
|Įvertintas našumas (W)
|585
|Konteinerio talpa (l)
|15
|Elektros laido ilgis (m)
|12
|Garso lygis (dB(A))
|52
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|430 x 255 x 420
¹⁾ Visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Alkūnė: Antistatinė, su oro srauto reguliatoriumi
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: Aliuminis
- Perjungiamas grindų antgalis
- Parketo antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Plyšių antgalis
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Variklio apsaugos filtras
- Nuolatinis filtro krepšelis: Neaustinė medžiaga
Įranga
- Talpos medžiaga: Plastikas su perdirbtomis medžiagomis
- Išmani elektros kabelio įtraukimo sistema
- Įkišamas maitinimo laidas: Standartinis
- Sulankstoma ergonomiška nešiojimo rankena
- Integruotas priedų laikiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka naudoti viešbučių, maitinimo įstaigų, mažmeninės prekybos ir pastatų priežiūros sektoriams valyti.
- Kietosios grindų dangos
- Kilimai
- Tinka valyti dienos metu.
Priedai
T 15/1 Adv atsarginės dalys
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