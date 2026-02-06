Sauso tipo valymo siurblys T 15/1 HEPA
Pagrindinė T 15/1 Adv HEPA funkcija – užtikrinti nepriekaištingą higieną. Siurblys yra tvarus ir itin tylus, išsiskiria didele siurbimo galia ir tiekiamas su efektyviu HEPA 14 filtru bei plačiu priedų asortimentu.
T 15/1 Adv HEPA sauso valymo dulkių siurblys išsiskiria aukščiausios klasės siurbimo galia, itin tyliu veikimu, tvirtumu, įspūdingu kainos ir našumo santykiu bei plačiu priedų asortimentu. HEPA 14 filtras garantuoja aukščiausių saugos standartų laikymąsi higienai reikliose erdvėse. Jo patvarumą akivaizdžiai rodo tvirta važiuoklė, korpusas, buferis ir dideli ratai. Ištekliai taupomi jau gamybos etape, nes siurblio sudėtyje yra 45 proc. perdirbtų medžiagų*. Kadangi 15/1 Adv HEPA veikia itin tyliai ir skleidžia tik 52 dB(A) triukšmą užtikrindamas didžiulę siurbimo galią, jį verta rinktis, jei tenka dažnai valyti dieną ir triukšmui jautriose vietose. Siurblys yra kompaktiškas, atsparus pasvirimui ir manevringas, o jo konteinerio talpa – 15 litrų. Dėl sulankstomos rankenos siurblį nesunku ergonomiškai gabenti laikant arti kūno. Komplekte yra plyšių antgalis ir apmušalų antgalis, kuriuos visada galima laikyti ant paties dulkių siurblio lengvai pasiekiamoje vietoje. T 15/1 Adv HEPA daro įspūdį ypač plačiu kartu tiekiamų priedų asortimentu: siurbimo žarna, antistatinė alkūnė, lengvas reguliuojamo ilgio teleskopinis siurbimo vamzdis, pagamintas iš aliuminio, daugiafunkcis grindų antgalis,parketo antgalis, plyšių antgalis, apmušalų antgalis ir HEPA 14 filtras.
Savybės ir privalumai
Tvarus ir tvirtas: 45 % perdirbtų medžiagųGamyba: mažesnis žaliavų ir energijos naudojimas. Perdirbtų medžiagų panaudojimas sumažina CO₂ išskyrimą.
Itin efektyvus HEPA 14 filtrasAukščiausiems saugos standartams užtikrinti higienai reikliose erdvėse. Aukštas 99,995 proc. filtravimo ir atskyrimo laipsnis.
Itin tylus: beveik begarsis veikimas, tik 52 dB(A)Tinka valyti dienos metu. Mažesnis triukšmo lygis net naktį. Sumažina tokias rizikas, kaip stresas ar klausos sutrikimai.
Ergonomiškas, kompaktiškas ir patogus naudoti dizainas
- Ergonomiškas nešiojimas: priglunda prie kūno.
- Patogiai išlenkta ir ergonomiška nešimo rankena.
- Taupo vietą ir yra išmanus: greitas ir paprastas sandėliavimas.
Įkišamas maitinimo laidas
- Paprastas ir greitas maitinimo kabelio keitimas.
- Valymo procesą galima tęsti be jokių trukdžių.
- Padeda išvengti arba sumažinti aptarnavimo kaštus.
Rankinis kabelio sandėliavimas
- Maitinimo laidas greitai sudedamas.
- Greitas maitinimo laido sutvarkymas.
- Maitinimo laidas nesusipina.
Mažas svoris
- Patogus transportavimas.
- Lengva transportuoti laiptais ir pakopomis.
Paprastas valdymas
- Didelis įjungimo/išjungimo mygtukas.
- Lengvas ir greitas valdymas koja ar ranka.
- Patogi parkavimo padėtis tvarkingam sandėliavimui.
Platus priedų asortimentas
- Grindų antgalis, parketo antgalis, plyšių antgalis ir apmušalų antgalis.
- Aukštos kokybės filtro krepšelis ir neaustinės medžiagos filtravimo maišelis.
- Lengvas teleskopinis aliuminio siurbimo vamzdis
Integruotas priedų laikiklis
- Plyšių ir apmušalų antgaliai: laikomi įrenginyje
- Vietą taupantis laikymas, visada lengvai pasiekiamas.
- Įrenginio ir priedų saugus bei patogus transportavimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vakuumas (mbar/kPa)
|185 / 18
|Oro srautas (l/s)
|40
|Įvertintas našumas (W)
|585
|Konteinerio talpa (l)
|15
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|12
|Garso lygis (dB(A))
|52
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|440 x 250 x 410
* Visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Alkūnė: Antistatinė, su oro srauto reguliatoriumi
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: Aliuminis
- Perjungiamas grindų antgalis
- Parketo antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Plyšių antgalis
- Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Variklio apsaugos filtras
- HEPA filtras: HEPA 14 filtras
- Nuolatinis filtro krepšelis: Neaustinė medžiaga
Įranga
- Talpos medžiaga: Plastikas su perdirbtomis medžiagomis
- Išmani elektros kabelio įtraukimo sistema
- Įkišamas maitinimo laidas: Standartinis
- Sulankstoma ergonomiška nešiojimo rankena
- Integruotas priedų laikiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka naudoti viešbučių, maitinimo įstaigų, mažmeninės prekybos ir pastatų priežiūros sektoriams valyti.
- Kietosios grindų dangos
- Kilimai
- Tinka valyti dienos metu.
Priedai
T 15/1 HEPA atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.