Sauso tipo valymo siurblys T 7/1 Classic
Lengvas ir ergonomiškas: „T 7/1 Classic“ su flico filtro maišeliu yra standartinis pradinio lygio dulkių siurblys, pasižymintis geru kainos ir kokybės santykiu, stipria siurbimo galia ir kabelių laikikliu.
Naudodamas 850 galią, kompaktiškas sauso valymo dulkių siurblys „T 7/1 Classic“ sukuria įspūdingą 23,0 kPa siurbiamąją galią. Dulkių siurblys yra tylus ir veikia tik 63 dB (A). Įrenginys turi 2,0 metrų ilgio siurbimo žarną ir yra labai lengvas, sverianti 3,5 kilogramo. Lankstumas leidžia ilgai dirbti be nuovargio. Patogias sauso valymo dulkių siurblio transportavimo galimybes užtikrina 2 fiksuoti ratukai ir 2 pasukami ratukai. Apvalus korpusas užtikrina atsparumą smūgiams, todėl 7,5 litro talpa tikrai nepažeis aplinkos kurioje dirbate. „T 7/1 Classic“ standartinėje komplektacijoje yra vilnos filtro maišelis.
Savybės ir privalumai
Mažas svoris
Ilgalaikis pagrindinis filtro krepšelis
Didžiausia siurbimo galia
Kablys elektros laidui
Tvirtas buferis
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Vakuumas (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Oro srautas (l/s)
|40
|Įvertintas našumas (W)
|850
|Konteinerio talpa (l)
|7
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Garso lygis (dB(A))
|62
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|375 x 285 x 310
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Alkūnė: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 3 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 350 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Perjungiamas grindų antgalis
- Plyšių antgalis
- Filtro maišelių skaičius: 10 Piece(s)
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
- Variklio apsaugos filtras
- Nuolatinis filtro krepšelis: Neaustinė medžiaga
Įranga
- Talpos medžiaga: Plastikas
- Kablys elektros laidui
Pritaikymo sritys
- Visų kietų paviršių, pvz. plytelių, natūralaus akmens, PVC dangos, linoleumo valymui
- Kilimai
Priedai
T 7/1 Classic atsarginės dalys
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