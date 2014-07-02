Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 100/100 R Bp Pack
Patogus, modernus sėdimas šlavimo įrenginys profesionaliam naudojimui tiek lauko, tiek vidaus erdvių valymui kai valymo plotas neviršija 6,000 - 7,800 m²/val.
24 V/600W DC variklio techninis apibūdinimas: - pedalas priekinei ir atbulinei eigai; - mažas sukimosi ratas (3350 mm); - automatinis vakuuminis parkavimo stabdis; - automatinis variklio išjungimas, kai vairuotojas palieka vietą; - veiksminga apvalaus filtro sistema su automatiniu filtro valymu. Šlavimo/vakuumo sistema: šis įrenginys naudoja suvertimo principą, t.y. cilindrinis šepetys pakelia nešvarumus ir permeta į nešvarumų konteinerį. Slankus cilindrinis šepetys automatiškai prisitaiko prie nelygių paviršių. Filtras ir pagrindinis cilindrinis šepetys gali būti pakeičiami be įrankių. Su integruotu stambaus purvo skydeliu, skirtu stambiam purvui, pvz., skardinėms, skeveldroms, žvyrui ar šlapiems lapams. Šoninis šepetys ir cilindrinis šepetys yra varomi hidrauliškai. Taip pat galima pasirinkti antrą šoninį šepetį. Nešvarumų konteineris: abu 50 l talpos konteineriai gali būti nuimami iš šono. Valdymas: šoninis šepetys ir pagrindinis cilindrinis šepetys gali būti pakeliami ir nuleidžiami jungiklio pagalba. Priekinė ir atbulinė eiga yra valdoma vienu pedalu. Pridedamas akumuliatorius ir įkroviklis.
Savybės ir privalumai
BuferisApsaugo šlavimo įrenginį nuo kliūčių, pasitaikančių valomoje zonoje.
Didelis filtras su automatine filtro valymo sistema.Išjungus įrenginį filtras yra išvalomas automatiškai. Tokiu būdu, darbo procesas vyksta nepertraukiamai ir nesukelia dulkių. Filtro valymas gali būti atliekamas mechaniniu būdu. Filtras pakeičiamas nenaudojant jokių įrankių.
Lengvai prižiūrimas.Filtras ir cilindrinis šepetys nuimamas be įrankių, todėl techninė priežiūra labai paprasta.
EASY valdymo koncepcija
- Aiškiai išdėstyti valdymo mygtukai rankenoje palengvina naudojimą.
- Standartinės piktogramos visiems Kärcher šlavimo įrenginiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Traukos pavara
|DC motoras
|Pavara - Galia (V/kW)
|24 / 2,1
|Pavaros tipas
|Elektrinis
|Maks. našumas (m²/h)
|6000
|Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepečiais (m²/h)
|7800
|Darbinis plotis (mm)
|700
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|1000
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1300
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|240
|Akumuliatoriaus įtampa (V)
|24
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Konteinerio talpa (l)
|100
|Įkalnės įveikimas (%)
|15
|Darbinis greitis (km/h)
|6
|Filtro plotas (m²)
|6
|Svoris (su priedais) (kg)
|540
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|300
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Komplektacija
- Cilindrinis poliesterio filtras
- Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte
- Pneumatiniai ratai
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Automatinis filtro išvalymas
- Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
- Reguliuojama siurbimo galia
- Sklendė didesnės apimties šiukšlėms
- Šlavimo principas suverčiant
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Siurbimas
- Naudojimui lauke
- Naudojimui patalpų viduje
- Įkrovimo būsenos indikatorius
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
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Pritaikymo sritys
- Automobilių stovėjimo aikštelių priežiūrai
- Puikiai tinka statybų paslaugų rangovams, mažmeninės prekybos ar viešiesiems pastatams.
- Tinka dirbtuvėms, mokykloms, degalinėms ar automobilių atstovybėms
- Taip pat tinka gamybinių patalpų ar sandėlių valymui