Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 100/100 R Bp Pack

Patogus, modernus sėdimas šlavimo įrenginys profesionaliam naudojimui tiek lauko, tiek vidaus erdvių valymui kai valymo plotas neviršija 6,000 - 7,800 m²/val.

24 V/600W DC variklio techninis apibūdinimas: - pedalas priekinei ir atbulinei eigai; - mažas sukimosi ratas (3350 mm); - automatinis vakuuminis parkavimo stabdis; - automatinis variklio išjungimas, kai vairuotojas palieka vietą; - veiksminga apvalaus filtro sistema su automatiniu filtro valymu. Šlavimo/vakuumo sistema: šis įrenginys naudoja suvertimo principą, t.y. cilindrinis šepetys pakelia nešvarumus ir permeta į nešvarumų konteinerį. Slankus cilindrinis šepetys automatiškai prisitaiko prie nelygių paviršių. Filtras ir pagrindinis cilindrinis šepetys gali būti pakeičiami be įrankių. Su integruotu stambaus purvo skydeliu, skirtu stambiam purvui, pvz., skardinėms, skeveldroms, žvyrui ar šlapiems lapams. Šoninis šepetys ir cilindrinis šepetys yra varomi hidrauliškai. Taip pat galima pasirinkti antrą šoninį šepetį. Nešvarumų konteineris: abu 50 l talpos konteineriai gali būti nuimami iš šono. Valdymas: šoninis šepetys ir pagrindinis cilindrinis šepetys gali būti pakeliami ir nuleidžiami jungiklio pagalba. Priekinė ir atbulinė eiga yra valdoma vienu pedalu. Pridedamas akumuliatorius ir įkroviklis.

Savybės ir privalumai
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 100/100 R Bp Pack: Buferis
Buferis
Apsaugo šlavimo įrenginį nuo kliūčių, pasitaikančių valomoje zonoje.
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 100/100 R Bp Pack: Didelis filtras su automatine filtro valymo sistema.
Didelis filtras su automatine filtro valymo sistema.
Išjungus įrenginį filtras yra išvalomas automatiškai. Tokiu būdu, darbo procesas vyksta nepertraukiamai ir nesukelia dulkių. Filtro valymas gali būti atliekamas mechaniniu būdu. Filtras pakeičiamas nenaudojant jokių įrankių.
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 100/100 R Bp Pack: Lengvai prižiūrimas.
Lengvai prižiūrimas.
Filtras ir cilindrinis šepetys nuimamas be įrankių, todėl techninė priežiūra labai paprasta.
EASY valdymo koncepcija
  • Aiškiai išdėstyti valdymo mygtukai rankenoje palengvina naudojimą.
  • Standartinės piktogramos visiems Kärcher šlavimo įrenginiams.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Traukos pavara DC motoras
Pavara - Galia (V/kW) 24 / 2,1
Pavaros tipas Elektrinis
Maks. našumas (m²/h) 6000
Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepečiais (m²/h) 7800
Darbinis plotis (mm) 700
Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm) 1000
Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm) 1300
Akumuliatoriaus talpa (Ah) 240
Akumuliatoriaus įtampa (V) 24
Veikimo laikas (h) max. 2,5
Konteinerio talpa (l) 100
Įkalnės įveikimas (%) 15
Darbinis greitis (km/h) 6
Filtro plotas (m²) 6
Svoris (su priedais) (kg) 540
Svoris, paruoštos naudoti (kg) 300
Matmenys (I x P x A) (mm) 2006 x 1005 x 1343

Komplektacija

  • Cilindrinis poliesterio filtras
  • Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte
  • Pneumatiniai ratai

Įranga

  • Rankinė filtro valymo sistema
  • Automatinis filtro išvalymas
  • Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
  • Reguliuojama siurbimo galia
  • Sklendė didesnės apimties šiukšlėms
  • Šlavimo principas suverčiant
  • Važiavimo pavara, pirmyn
  • Važiavimo pavara, atgal
  • Siurbimas
  • Naudojimui lauke
  • Naudojimui patalpų viduje
  • Įkrovimo būsenos indikatorius
  • Veikimo trukmės skaitiklis
  • Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 100/100 R Bp Pack
Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 100/100 R Bp Pack
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Pritaikymo sritys
  • Automobilių stovėjimo aikštelių priežiūrai
  • Puikiai tinka statybų paslaugų rangovams, mažmeninės prekybos ar viešiesiems pastatams.
  • Tinka dirbtuvėms, mokykloms, degalinėms ar automobilių atstovybėms
  • Taip pat tinka gamybinių patalpų ar sandėlių valymui
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