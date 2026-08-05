Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 100/120 R Bp Pack
Nulinės emisijos, idealiai tinka dulkėtoms patalpoms: KM 100/120 R Bp Pack šlavimo įrenginys su sėdima vieta turi talpų 240 Ah akumuliatorių, bei hidraulinį konteinerio ištuštinimą.
KM 100/120 R yra itin tvirtas vidutinio dydžio vakuuminis šlavimo įrenginys. Dėl akumuliatoriumi maitinamos konstrukcijos jis ypač tinka naudoti patalpose. 240 Ah akumuliatoriaus energijos užtenka iki 3,5 valandų įvairių valymo užduočių atlikimui. Dėl plaukiojančio šepečio mechanizmo jis užtikrina puikius šlavimo rezultatus net ir važiuojant 6 km/val greičiu. Šoniniai šepečiai gali būti pakelti, kad apsaugotų baldus ir patį įrenginį. Didelis atliekų konteineris gali būti hidrauliškai pakeliamas iki 1,52 m, kad nešvarumus būtų galima išmesti į įvairių tipų konteinerius. Apvalaus filtro sistema su dideliu filtravimo plotu ir automatiniu filtro valymu apsaugo nuo dulkių šlavimo proceso metu. Vairuotojo sėdynę galima reguliuoti pagal operatoriaus poreikius, kad jis visada gerai matytų šoninį šepetį ir darbo zoną. Visi valdymo elementai aiškiai išdėstyti ir lengvai pasiekiami. Su technine priežiūra susijusios dalys taip pat lengvai pasiekiamos - filtrui ar šlavimo velenui nuimti nereikia jokių įrankių. Dėl kitų priedų, pavyzdžiui, apsauginio stogelio ar dulkių siurblio laikiklio, KM 100/120 R yra tikras universalus šlavimo įrenginys. Akumuliatorius ir įkroviklis yra komplektacijoje.
Savybės ir privalumai
Aukštas efektyvumasPuikūs šlavimo rezultatai dėl plaukiojančių cilindrinių šepečių sistemos. Didelės talpos atliekų konteineris (120 l) ilgam ir nepertraukiamam naudojimui. Tvirtas dizainas ir patikrinti komponentai užtikrina keletą mašinos prastovų.
Patogus ir saugus darbasAukštas vairavimo komforto lygis ir hidraulinis aukšto konteinerio ištuštinimas iki 152 cm aukščio. Paprastas valdymas ir aiškus bei ergonomiškas valdymo elementų išdėstymas. Loginis funkcijų sujungimas, siekiant išvengti veikimo klaidų.
Didelis filtras su automatine filtro valymo sistema.Automatinis filtro valymas kas penkias minutes ir po išjungimo. Veiksmingas 6 m² filtro ploto filtro valymas padvigubina tarnavimo laiką. Praktiškai be dulkių, nuolatinis šlavimas nepriklausomai nuo nešvarumų kiekio.
Paprasta priežiūra ir labai lengvas aptarnavimas
- Visus svarbius komponentus lengva patikrinti ir pakeisti nereikalaujant jokių įrankių.
- Išmaniojo gaubto koncepcija, leidžianti labai lengvai pasiekti visus mašinos komponentus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Traukos pavara
|DC motoras
|Pavara - Galia (V)
|24
|Pavaros tipas
|Elektrinis
|Maks. našumas (m²/h)
|6000
|Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepečiais (m²/h)
|7620
|Darbinis plotis (mm)
|730
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|1000
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1270
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|240
|Akumuliatoriaus įtampa (V)
|24
|Veikimo laikas (h)
|3,5
|Konteinerio talpa (l)
|120
|Įkalnės įveikimas (%)
|12
|Darbinis greitis (km/h)
|6
|Filtro plotas (m²)
|6
|Svoris (su priedais) (kg)
|748
|Svoris (su pakuote) (kg)
|750,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Komplektacija
- Cilindrinis poliesterio filtras
- Pneumatiniai ratai
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Automatinis filtro išvalymas
- Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
- Vairo stiprintuvas
- Reguliuojama siurbimo galia
- Sklendė didesnės apimties šiukšlėms
- Šlavimo principas suverčiant
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Siurbimas
- Hidraulinis konteinerio pakėlimas išpylimui
- Naudojimui lauke
- Naudojimui patalpų viduje
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
- Šoninis šepetys, aktyvuojamas automatiškai
- Home Base įrankių tvirtinimo galimybė
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Pritaikymo sritys
- Automobilių stovėjimo aikštelių priežiūrai
- Tinka dirbtuvėms, mokykloms, degalinėms ar automobilių atstovybėms
- Taip pat idealiai tinka logistikos operacijoms, pavyzdžiui, sandėliams valyti.