Vakuuminis šlavimo įrenginys KM 85/50 R Bp Pack
Standartiškai komplektuojamas su akumuliatoriumi ir įkrovikliu, manevringas, sėdimas šlavimo įrenginys KM 85/50 R pasižymi dideliu našumu. Kompaktiškas, pradinio lygio modelis yra lengvai valdomas.
Mūsų pradinio lygio modelis KM 85/50 R Bp Pack šioje kainos kategorijoje išsiskiria puikia šlavimo įranga. Standartiškai įrenginio komplektą sudaro akumuliatorius, įkroviklis, besisukantis šoninis šepetys su greičio reguliavimu, didelis dulkių filtras, darbui nesukeliant dulkių ir iš išorės gerai matomo pagrindinio cilindrinio šepečio nusidėvėjimo indikatorius. Ypatingai kompaktiškas šio įrenginio dizainas užtikrina didelį manevringumą, kurio dėka įrenginį galima naudoti sunkiai prieinamose ir apkrautose vietose. Be to, jis pasižymi dideliu našumu valant vidaus ir lauko plotus ir yra labai lengvai valdomas. Aptarnavimo darbai, tokie kaip pagrindinio cilindrinio šepečio pakeitimas, gali būt atliekami be įrankių. Cilindrinio šepečio niekada nereikia reguliuoti iš naujo, purvas nuo nelygių grindų yra nuvalomas nepaliekant jokių likučių. Per platų atidarymo dangtį be įrankių pagalbos taip pat yra pasiekiamas įrenginio vidus. Operatorius gali patogiai išvalyti dulkių filtrą iš savo vietos. Integruotos Home Base sistemos dėka yra patogu transportuoti papildomus valymo priedus.
Savybės ir privalumai
Apgalvota konteinerio sistema2 talpos paprastam išėmimui ir saugiam atliekų šalinimui. Šiukšlių konteineris yra be šiurkščių kraštų, todėl pašalinsite visas šiukšles. Šiukšlių konteinerio ratukai palengvina transportavimą.
Efektyvi filtravimo sistemaPlokščias poliesterio filtras. Efektyvus valymas su dvigubu grandikliu. Patogus darbas nekeičiant padėties. Patogi prieiga prie filtro, nereikalaujanti jokių įrankių.
Apgalvota ergonomika aukštam komforto lygiuiAiškus ir ergonomiškas priedų tvirtinimas. Vairuošojo sėdynės reguliavimas be jokių įrankių. Reguliuojamo aukščio vairas.
Integruota Home Base sistema bei dėtuvės įvairiems daiktams
- Universalus ir praktiškas ryšys, skirtas patogiam transportuoti kitus valymo aksesuarus.
- Pavyzdžiui, norint nešiotis šiukšlių rinkiklį, šepetį, šluostes ar papildomą aksesuarus.
- Didelis sandėliavimo plotas įrenginio gale.
Pagrindinio cilindrinio šepečio nusidėvėjimo indikatorius
- Galima lengvai ir patogiai matyti iš išorės.
- Tikslus keitimo laiko nustatymas.
Įtraukiamas šoninis šepetys
- Apsaugo šoninį šepetį nuo pažeidimų.
- Patikimas ir tvirtas dizainas.
- Sumažina priežiūros ir aptarnavimo išlaidas.
Kompaktiškas dizainas maksimaliam manevringumui
- Puikus manevringumas.
- Taip pat tinka užpildytoms ir uždaroms patalpoms.
- Galimas pravažiavimas pro duris ar kitas nuo 90 cm pločio angas.
Šoninio šepečio greičio reguliavimas
- Šoninio šepečio greitis pritaikoams prie purvo tipo ir kiekio.
- Sumažina dulkių dispersiją.
Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
- Nereikalingas nusidėvėjimo reguliavimas.
- Puikus purvo surinkimas net ir esant nelygiam šluojamam paviršiui.
Paprasta veikimo koncepcija
- Ritininis šepetys ir šoniniai šepečiai gali būti lengvai įjungiami ir išjungiami pedalu.
- Judesiai į priekį ir atgal gali būti nustatomi per pasirinkimo jungiklį.
- Siurbimo reguliavimas šluojant šlapius paviršius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Traukos pavara
|DC motoras
|Pavara - Galia (V/W)
|24 / 1000
|Pavaros tipas
|Elektrinis
|Maks. našumas (m²/h)
|5100
|Maksimalus ploto valymas su 2 šoniniais šepečiais (m²/h)
|6510
|Darbinis plotis (mm)
|615
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|850
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1085
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|115
|Akumuliatoriaus įtampa (V)
|24
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Konteinerio talpa (l)
|50
|Įkalnės įveikimas (%)
|12
|Darbinis greitis (km/h)
|6
|Filtro plotas (m²)
|2,3
|Apkrova (kg)
|max. 90
|Svoris (su priedais) (kg)
|218
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|230
|Svoris (su pakuote) (kg)
|220
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Komplektacija
- Pneumatiniai ratai
Įranga
- Rankinė filtro valymo sistema
- Mechaninis filtro valymas
- Laisvos fiksacijos pagrindinis šepetys
- Reguliuojama siurbimo galia
- Sklendė didesnės apimties šiukšlėms
- Šlavimo principas suverčiant
- Važiavimo pavara, pirmyn
- Važiavimo pavara, atgal
- Siurbimas
- Naudojimui lauke
- Naudojimui patalpų viduje
- Šoninio šepečio sukimosi greitis, reguliuojamas
- Įkrovimo būsenos indikatorius
- Veikimo trukmės skaitiklis
- Mobilus konteineris
- Šlavimo funkcija (gali būti išjungta)
- Šoninis šepetys, aktyvuojamas automatiškai
- Automatinis pagrindinio šlavimo šepečio reguliavimas priklausomai nuo susidėvėjimo lygmens
- Daugiafunkcis ekranas
- Home Base įrankių tvirtinimo galimybė
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealiai tinka gamybos salių, sandėlių ir nedidelių logistikos pastatų valymui
- Automobilių stovėjimo aikštelių priežiūrai
- Mažesnėms valdoms, kaip dirbtuvės, mokyklų kiemai ar degalinės