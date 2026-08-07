Насадка для ухода за текстилем

Насадка для освежения и разглаживания одежды и других текстильных изделий, а также для устранения запахов. С приспособлением для удаления ворсинок.

Практичная насадка для ухода за текстилем позволяет освежать одежду и другие текстильные изделия, а также устранять запахи. С ее помощью можно удобно обрабатывать одежду на вешалках. Насадка снабжена приспособлением для удаления с текстильных изделий ворсинок.

Особенности и преимущества
Удаление ворсинок
  • Легкое удаление скатавшейся ткани и волос с поверхности
Постоянная и ровная подача пара на всю ширину насадки
  • Оптимально для текстильных поверхностей
  • Оптимальное освежение текстильных изделий
Удобная форма
  • Легкая обработка рукавов
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,05
Вес (с упаковкой) (кг) 0,145
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 340 x 43 x 39
Области применения
  • Для освежения одежды (пиджаков, жакетов и т. д.), а также других текстильных изделий (например гардин)
  • Любая одежда, допускающая глажку
  • Комплект запасных фильтров для воздухоочистителя AF 20 – для очистки воздуха в помещениях
  • Сухой мусор
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Created with AI (artificial intelligence)

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