Duză de îngrijire pentru materialele textile
Duză de îngrijire pentru materialele textilelor, împrospătarea și netezirea hainelor și a țesăturilor, precum și eliminarea eficientă a mirosurilor. Cu dispozitiv integrat de eliminare a scamelor.
Duză de îngrijire a textilelor pentru împrospătarea și netezirea hainelor și a țesăturilor, precum și eliminarea eficientă a mirosurilor. Duza practică poate fi utilizată pe hainele și pe materialele textile suspendate vertical, într-o poziție comodă și care economisește spațiul. Soluţia integrată de îndepărtare a scamelor îndepărtează imediat puful.
Caracteristici si beneficii
Dispozitiv de indepartat scame
- indepartare simpla de scame si par de pe materiale textile
Iesire unitara de aburi pe duza.
- Netezire optima de textile
- improspatarea optima de textile este posibila
Forma ingusta
- Netezire usoara a manecilor
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|340 x 43 x 39
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Pentru curatarea de imbracaminte si textile (de ex. perdele, jachete, sacouri, etc.)
- Toate hainele care pot fi călcate
- Interioare
- Murdărie uscată