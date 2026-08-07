Duză de îngrijire pentru materialele textile

Duză de îngrijire pentru materialele textilelor, împrospătarea și netezirea hainelor și a țesăturilor, precum și eliminarea eficientă a mirosurilor. Cu dispozitiv integrat de eliminare a scamelor.

Duză de îngrijire a textilelor pentru împrospătarea și netezirea hainelor și a țesăturilor, precum și eliminarea eficientă a mirosurilor. Duza practică poate fi utilizată pe hainele și pe materialele textile suspendate vertical, într-o poziție comodă și care economisește spațiul. Soluţia integrată de îndepărtare a scamelor îndepărtează imediat puful.

Caracteristici si beneficii
Dispozitiv de indepartat scame
  • indepartare simpla de scame si par de pe materiale textile
Iesire unitara de aburi pe duza.
  • Netezire optima de textile
  • improspatarea optima de textile este posibila
Forma ingusta
  • Netezire usoara a manecilor

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 340 x 43 x 39
Domenii de intrebuintare
  • Pentru curatarea de imbracaminte si textile (de ex. perdele, jachete, sacouri, etc.)
  • Toate hainele care pot fi călcate
  • Interioare
  • Murdărie uscată
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Created with AI (artificial intelligence)

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