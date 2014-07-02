Lance cu duză rotativă, 035
Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85ºC.
Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ cu performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru durata indelungata de viata. Date suplimentare: max. 300 bari, 30 MPa, 85ºC.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Presiunea maximă (bar)
|300
|Presiune (bar)
|max. 300
|Temperatură (°C)
|max. 85
|Dimensiune duză ( )
|35
|Filet de racordare
|M 18
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,6