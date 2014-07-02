Perie turbo
Duza de aspirare cu jet de aer. Optimala pentru covoarele bogate si pentru aspirarea parului de animale. Pentru o curatare intensiva, completa si igienica.
Duza de aspirare cu jet de aer, ideala pentru covoarele cu textura inalta si indepartarea parului de animale, ex. de la caini si pisici etc. Duza turbo power este actionata de aerul din aspirator. Puterea de curatare este imbunatatita in mod considerabil de actiunea periei rotative. Murdaria impregnata adanc in fibre este rasucita si indepartata eficient. Pentru curatare intensiva, profunda si igienica. Adecvata pentru aspiratoarele VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 si DS 5600
Caracteristici si beneficii
Perii de curatare actionate cu curent de aer
- Peria de curatare intra si adanc in covor si scoate praful de acolo, aspirandu-l apoi.
- Preia eficienta pentru indepartarea părului de animale de companie.
- Ridicare excelenta a murdariei de pe covoare cu fir lung.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Diametru nominal standard (mm)
|35
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|280 x 250 x 92
Domenii de intrebuintare
- Covoare
- Covor