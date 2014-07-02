Perie turbo

Duza de aspirare cu jet de aer. Optimala pentru covoarele bogate si pentru aspirarea parului de animale. Pentru o curatare intensiva, completa si igienica.

Duza de aspirare cu jet de aer, ideala pentru covoarele cu textura inalta si indepartarea parului de animale, ex. de la caini si pisici etc. Duza turbo power este actionata de aerul din aspirator. Puterea de curatare este imbunatatita in mod considerabil de actiunea periei rotative. Murdaria impregnata adanc in fibre este rasucita si indepartata eficient. Pentru curatare intensiva, profunda si igienica. Adecvata pentru aspiratoarele VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 si DS 5600

Caracteristici si beneficii
Perii de curatare actionate cu curent de aer
  • Peria de curatare intra si adanc in covor si scoate praful de acolo, aspirandu-l apoi.
  • Preia eficienta pentru indepartarea părului de animale de companie.
  • Ridicare excelenta a murdariei de pe covoare cu fir lung.

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Diametru nominal standard (mm) 35
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,6
Greutate cu ambalaj (kg) 0,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 280 x 250 x 92
Domenii de intrebuintare
  • Covoare
  • Covor
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova