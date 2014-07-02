Saci filtranti 5buc. -NT 65/2 ECO, 5 Bucată, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

5 saci cu filtru de hartie, rezistenti la ruptura, pliati in 3. BIA-(U, S, G, C) Clasa de praf M. Pentru toate modelele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me si NT 72/2 Eco Tc.

Saci cu filtru de hartie, rezistenti la ruptura, pliati in 3. BIA-(U, S, G, C) Clasa de praf M, adecvata pentru toate modelele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me si NT 72/2 Eco Tc. Continut: x5

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitate (Bucată) 5
Culoarea maro
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 340 x 260 x 35
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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