Saci filtranti 5buc. -NT 65/2 ECO, 5 Bucată, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
5 saci cu filtru de hartie, rezistenti la ruptura, pliati in 3. BIA-(U, S, G, C) Clasa de praf M. Pentru toate modelele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me si NT 72/2 Eco Tc.
Saci cu filtru de hartie, rezistenti la ruptura, pliati in 3. BIA-(U, S, G, C) Clasa de praf M, adecvata pentru toate modelele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me si NT 72/2 Eco Tc. Continut: x5
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitate (Bucată)
|5
|Culoarea
|maro
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|340 x 260 x 35