Aparat de spalat cu presiune K 4 Premium
Caracteristici si beneficii
Furtun de înaltă presiune PremiumFlex
- Furtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare
- Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri
Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă
- Furtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare.
- Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare.
- Centru de greutate scăzut pentru o poziționare sigură, chiar și pe suprafețe înclinate.
Performanțe excepționale
- Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Aplicația Home & Garden
- Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie.
- Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare.
- Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii.
Caracteristici de sustenabilitate
- Ambalaj realizat din cel puțin 80% hârtie reciclată.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune ( /bar/MPa)
|20 / max. 130 / 2 - 13
|Debit transportat (l/h)
|max. 420
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|30
|Temperatura de admisie (°C)
|40
|Putere (kW)
|1,8
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|12,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|17,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Doar produsul, toate piesele din plastic, cu excepția accesoriilor. / ²⁾ Condiții interne de testare: debitul de apă al aparatului de spălat cu presiune este de 40% din cel al unui furtun de grădină, în timp ce timpul de curățare este redus la jumătate. Debitul, precum și economiile de apă și timp, variază în funcție de clasa aparatului, gradul de murdărie și suprafață.
Scope of supply
- Detergent: Detergent universal RM 626, 1 l
- 4-in-1 Multi Jet
- Furtun de presiune: 8 m, PremiumFlex
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Reducerea presiunii de menținere pe pistolul de pulverizare
- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Reglarea detergentului în aplicarea cu duza de spumare
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
- Cârlig pentru cablu
- Păstrare accesorii pe aparat
- Roți cu suprafață din material moale
Video
Domenii de intrebuintare
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru cuățarea autoturismelor.