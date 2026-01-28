Aspiratorul uscat pentru cenusa AD 4 Premium, cu o turbina de 600 W si filtru de evacuare asigura o putere de aspiratie de lunga durata. Tehnologia integrata de curatare a filtrului la apasarea unui buton permite marirea imediata a puterii de aspiratie. De asemenea, golirea si curatarea se face rapid si confortabil, fara contact cu murdaria, datorita sistemului de filtrare imbunatatit (rezistent la flacara) cu filtru de metal pentru murdarie grosiera si filtru plat care poate fi îndepartat într-o singura miscare prin manerul de pe recipient. Recipientul metalic si furtunul de aspirare metalic ofera siguranta maxima in indepartarea cenusei. Teava tesita este usor de manevrat si este extrem de eficienta in colturi si in spatiile greu accesibile ale semineului. Impreuna cu duza de podea pentru suprafete dure si a tubului de aspirare, AD 4 Premium poate fi folosit pentru orice aplicatii ca aspirator uscat. Toate accesoriile incluse in setul de livrare si cablul de alimentare pot fi depozitate rapid si compact in suportul pentru accesorii.