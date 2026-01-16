Adaptor pentru robinet de exterior fără filet

Adaptorul pentru robinet este ideal pentru robinete fără filet cu un diametru exterior între 15 și 20 mm. Compatibil cu toate sistemele click.

Adaptorul robust pentru robinete fără filet este utilizat pentru atașarea furtunurilor cu conectori la robinete fără filet. Datorită reductorului, diametrele exterioare între 15 și 20 mm sunt acoperite perfect. Acestea pot fi instalate fără unelte prin simpla strangere a șurubului. Compatibile cu toate sistemele click.

Caracteristici si beneficii
Pentru robinete fără filet
  • Pentru utilizare universală.
Reductor
  • Conectare convenabilă la robinete cu un diametru exterior între 15 și 20 mm.
Șurub cu aripă din oțel inoxidabil
  • Instalare ușoară fără unelte.
Sistem cu prindere rapida
  • Compatibil cu toate sistemele click standard.

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametrul exterior (mm) 15 / 20
Culoarea Negru
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 62 x 58 x 50

Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.

Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova