Adaptor pentru robinet de exterior fără filet
Adaptorul pentru robinet este ideal pentru robinete fără filet cu un diametru exterior între 15 și 20 mm. Compatibil cu toate sistemele click.
Adaptorul robust pentru robinete fără filet este utilizat pentru atașarea furtunurilor cu conectori la robinete fără filet. Datorită reductorului, diametrele exterioare între 15 și 20 mm sunt acoperite perfect. Acestea pot fi instalate fără unelte prin simpla strangere a șurubului. Compatibile cu toate sistemele click.
Caracteristici si beneficii
Pentru robinete fără filet
- Pentru utilizare universală.
Reductor
- Conectare convenabilă la robinete cu un diametru exterior între 15 și 20 mm.
Șurub cu aripă din oțel inoxidabil
- Instalare ușoară fără unelte.
Sistem cu prindere rapida
- Compatibil cu toate sistemele click standard.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametrul exterior (mm)
|15 / 20
|Culoarea
|Negru
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|62 x 58 x 50
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.