Conector de robinet din alama de inalta calitate cu filet 3/4" cu reductie cu filet 1/2" pentru conectarea la doua dimensiuni de filet. Clema din cauciuc anti-alunecare pentru manevrarea si conectarea simpla. Noua gama de conectoare de alama de inalta calitate de la Karcher pentru utilizare semi-profesionala in gradina, pentru toate presiunile. Acest conector de inalta calitate, robust este extrem de durabil si adecvat pentru utilizarea intensiva. Irigarea cu Karcher, este metoda inteligenta de irigare!