Racord robinet din alama G3/4 cu piesa de reductie G1/2
Robust, conector robinet din alama de 3/4 " si reductor de 1/2' pentru conectarea la două dimensiuni de furtun. Maner cauciucat, anti-alunecare pentru o manevrare și conectare ușoară.
Conector de robinet din alama de inalta calitate cu filet 3/4" cu reductie cu filet 1/2" pentru conectarea la doua dimensiuni de filet. Clema din cauciuc anti-alunecare pentru manevrarea si conectarea simpla. Noua gama de conectoare de alama de inalta calitate de la Karcher pentru utilizare semi-profesionala in gradina, pentru toate presiunile. Acest conector de inalta calitate, robust este extrem de durabil si adecvat pentru utilizarea intensiva. Irigarea cu Karcher, este metoda inteligenta de irigare!
Caracteristici si beneficii
Racord furtun din alama de inalta calitate
- Robustete si durata lunga de viata
Inel din cauciuc confortabil pe maner
- Pentru facilitarea manevrarii si pentru o mai buna fixare
Reductor
- Permite racordarea la doua fileturi de dimensiuni diferite
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiune filet
|G3/4 + G1/2
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|44 x 37 x 37
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.