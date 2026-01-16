Carucior pentru transport! Noul carucior de furtun HT 4.500 gata de utilizare cu suport pentru accesorii pentru lanci de pulverizare, pistoale de pulverizare etc. si carlig de depozitare pentru furtunul scurt, este un set plin de idei. Nu mai este necesara intinderea furtunului in mod laborios prin gradina intreaga, deoarece caruciorul este intotdeauna la indemana si prin urmare langa locul de irigare. Furtunul lung este conectat la robinetul de apa, se ruleaza pe sol si ramane acolo. Acesta pastreaza furtunul la distanta de straturile din gradina, de tufisuri sau mobila. Irigarea in intervalul de aproximativ 3-5 m in jurul caruciorului de furtun este realizata cu furtunul mai scurt. Datorita functiei sale de pliere, HT 4.500 poate fi depozitat simplu intr-un mod care economiseste spatiu. Caracteristici: maner de ajustare a inaltimii, 2 x conectori pentru furtun, adecvat pentru toate furtunurile obisnuite; capacitate: 50 m furtun de 1/2" sau 35 m furtun de 5/8" sau 23 m furtun de 3/4". Complet asamblat.