Carucior pentru furtun HT 4.500
Carucior pentru furtunuri, foarte mobil, cu suport pentru accesorii si carlig de depozitare. Cu maner pentru ajustarea inaltimii, piese de prindere unghiulare pentru a evita incovoierea furtunului, cric pentru roti si functie de pliere pentru spatiu redus de depozitare. Complet asamblat.
Carucior pentru transport! Noul carucior de furtun HT 4.500 gata de utilizare cu suport pentru accesorii pentru lanci de pulverizare, pistoale de pulverizare etc. si carlig de depozitare pentru furtunul scurt, este un set plin de idei. Nu mai este necesara intinderea furtunului in mod laborios prin gradina intreaga, deoarece caruciorul este intotdeauna la indemana si prin urmare langa locul de irigare. Furtunul lung este conectat la robinetul de apa, se ruleaza pe sol si ramane acolo. Acesta pastreaza furtunul la distanta de straturile din gradina, de tufisuri sau mobila. Irigarea in intervalul de aproximativ 3-5 m in jurul caruciorului de furtun este realizata cu furtunul mai scurt. Datorita functiei sale de pliere, HT 4.500 poate fi depozitat simplu intr-un mod care economiseste spatiu. Caracteristici: maner de ajustare a inaltimii, 2 x conectori pentru furtun, adecvat pentru toate furtunurile obisnuite; capacitate: 50 m furtun de 1/2" sau 35 m furtun de 5/8" sau 23 m furtun de 3/4". Complet asamblat.
Caracteristici si beneficii
2 x cupla standard pentru furtun
Racord pentru furtun curbat
Gata montat
Accesorii optionale lance stropit sau duza
- Mobilitate crescuta
Manivela libera
- Manuire usoara la rularea si derularea furtunului
Roți mari
- Mobilitate crescuta
Maner reglabil pe inaltime
Capacitate: furtun de 50 m - 1/2" sau furtun de 35 m - 5/8" sau furtun de 23 m - 3/4"
- Pentru toate furtunurile de gradina obisnuite din comert
Functie de rabatare
- Pentru depozitare pe spatiu redus
Maner anti alunecare, ergonomic
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|2,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|440 x 485 x 857