Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 8/18-4 C
Aparat cu 3 faze cu apa calda cu motor in 4 poli, racit cu apa, electric, spatii de depozitare, nivel Eco, operare de la 1 buton, rezervor integrat pistol Easy Press, reglare continua a presiunii/ debitului apei, etc.
Dispozitiv de curatare puternic, de inalta presiune, cu 3 faze, cu apa calda, de clasa compacta, cu motor cu 4 poli, electric, racit cu apa. Modul Eco unitar pentru a garanta operarea ecologica si economica. Manipulare usoara datorita operarii centralizate cu 1 buton. Mobilitate excelenta datorita rotilor si a rolelor de ghidare mari. sasiu rezistent cu rezervoare integrat pentru curatare si combustibil Pistol ergonomic Easy Press cu Softgrip si reglare fara nivel a presiunii / cantitatii de apa Servo Control direct pe accesorii . Sertare practice de depozitare pentru accesorii, duze, etc.
Caracteristici si beneficii
RentabilitateModul eco!efficiency - economic si ecologic si in timpul perioadelor indelungate de folosire Reduce consumul de combustibil si emisiile de CO2 cu 20%. Dozare precisa a detergentilor cu functie de clatire
Utilizare prietenoasaOperare intuitiva prin comutatorul selectiv mare cu un singur buton Deschidere mare a rezervorului pentru admisie Flacon la indemana pentru ingrijirea sistemului, poate fi schimbat din exterior.
DepozitareSertar de accesorii cu incuietoare pentru duze, unelte, etc. Cârlige de depozitare pentru cablul de alimentare și furtunul de înaltă presiune. Suport pentru lance integrat pentru transport
Fiabilitate
- Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune
- Filtrul de apă mare protejează pompa împotriva defecțiunilor.
- Sistem de dedurizare a apei pentru protejarea bobinei de încălzire împotriva calcifierii.
Mobilitate
- Principiu alergator cu roti mari si rola de ghidaj
- Buzunare integrate, generoase in sasiu
- Element de rabatare integrat pentru rabatarea simpla in cazul depasirii de obstacole precum trepte si borduri
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
- In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|300 - 800
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Putere (kW)
|6
|Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
|5
|Consumul de ulei de încălzire, eficiența ecologică (kg/h)
|4
|Cablu de racordare (m)
|5
|Rezervor combustibil (l)
|15
|Greutatea cu accesorii (kg)
|119,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|128,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
- Regulator Servo Control
Echipament
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Specificații furtun de înaltă presiune: DN 6, 250 bar
- Sistem de amortizare soft (SDS)
- Presiune de decuplare
- Rezervor pentru combustibil si detergent integrat
Domenii de intrebuintare
- Curățarea vehiculelor
- Curatarea aparatelor si masinilor
- Curățarea atelierelor
- Curățarea de zone exterioare
- Curățarea rezervoarelor
- Curatarea fatadelor
- Curățarea bazinelor
- Curatarea de stadioane sportive
- Curatare in cadrul proceselor de productie
- Curatarea de instalatii de productie