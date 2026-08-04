Masina monodisc BDS 43/ Orbital C Spray
Noul monodisc orbital BDS 43 / Orbital C Spray este potrivit pentru o gamă variată de aplicații în curățenia profesională a clădirilor, inclusiv pentru curățarea în profunzime a mochetelor, datorită duzelor de pulverizare integrate.
Cu o lățime de lucru de 43 de centimetri și o gamă largă de aplicații, noua mașină orbitală cu un singur disc BDS 43 / Orbital C Spray este proiectată pentru zona de curățare a clădirilor. Mașina combină mișcările orbitale și rotative într-o vibrație constantă, crescând astfel eficiența de curățare la maxim. În plus, mașina este echipată cu duze de pulverizare în special pentru curățarea covoarelor, care distribuie cantitatea necesară de soluție de curățare pe suprafețe mari și în afară de rezultatele excelente de curățare fac posibilă, de asemenea, timpii de uscare scurti. Asociat cu mișcarea orbitală: Mașina robustă este foarte netedă și robustă, ceea ce garantează un nivel ridicat de ușurință în utilizare și muncă fără oboseală - fie că este vorba în timpul frecării, lustruirii sau cristalizării.
Caracteristici si beneficii
Operare ușoară și intuitivă
- Manipulare confortabila si simpla.
- Foarte echilibrat si operare silentioasa
Motor de inalta putere
- Execuție foarte robustă și de lungă durată
- Puternică pentru numeroase aplicații.
- Costuri de operare și de întreținere reduse.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Actionare cu curent
|Lățime de lucru perii (mm)
|430
|inaltimea de lucru (mm)
|100
|Rezervor, apă proaspătă (l)
|12
|Viteza periilor (rpm)
|60
|Presiunea de contact a periilor (kg)
|38 - 55
|Oscilații (O/min)
|1500
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|59
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|54,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|430 x 520 x 1070
Scope of supply
- Rezervor: 12 l
- Port pad
Echipament
- Actionare cu curent
Video
Domenii de intrebuintare
- Potrivit pentru birouri, zone de productie, hoteluri, spitale si scoli