Masina monodisc BDS 43/ Orbital C Spray

Noul monodisc orbital BDS 43 / Orbital C Spray este potrivit pentru o gamă variată de aplicații în curățenia profesională a clădirilor, inclusiv pentru curățarea în profunzime a mochetelor, datorită duzelor de pulverizare integrate.

Cu o lățime de lucru de 43 de centimetri și o gamă largă de aplicații, noua mașină orbitală cu un singur disc BDS 43 / Orbital C Spray este proiectată pentru zona de curățare a clădirilor. Mașina combină mișcările orbitale și rotative într-o vibrație constantă, crescând astfel eficiența de curățare la maxim. În plus, mașina este echipată cu duze de pulverizare în special pentru curățarea covoarelor, care distribuie cantitatea necesară de soluție de curățare pe suprafețe mari și în afară de rezultatele excelente de curățare fac posibilă, de asemenea, timpii de uscare scurti. Asociat cu mișcarea orbitală: Mașina robustă este foarte netedă și robustă, ceea ce garantează un nivel ridicat de ușurință în utilizare și muncă fără oboseală - fie că este vorba în timpul frecării, lustruirii sau cristalizării.

Caracteristici si beneficii
Operare ușoară și intuitivă
  • Manipulare confortabila si simpla.
  • Foarte echilibrat si operare silentioasa
Motor de inalta putere
  • Execuție foarte robustă și de lungă durată
  • Puternică pentru numeroase aplicații.
  • Costuri de operare și de întreținere reduse.

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj Actionare cu curent
Lățime de lucru perii (mm) 430
inaltimea de lucru (mm) 100
Rezervor, apă proaspătă (l) 12
Viteza periilor (rpm) 60
Presiunea de contact a periilor (kg) 38 - 55
Oscilații (O/min) 1500
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 59
Tensiune (V) 220 - 240
Frecvență (Hz) 50
Culoarea antracit
Greutatea cu accesorii (kg) 54,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 430 x 520 x 1070

Scope of supply

  • Rezervor: 12 l
  • Port pad

Echipament

  • Actionare cu curent

Video

Domenii de intrebuintare
  • Potrivit pentru birouri, zone de productie, hoteluri, spitale si scoli
Accesorii
Detergenti
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova