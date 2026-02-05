HGE 2-18 BATTERY SET
Hekksaksen HGE 2-18 Battery Set muliggjør ledningsfritt og fleksibelt arbeid takket være lav vekt og batteridrift, samt en knivlengde på 45 cm. Inkluderer batteri og batterilader.
Flotte hekker er uanstrengt med 18 V hekksaksen HGE 2-18 Battery Set. Den lave vekten og det ergonomiske håndtaket fjerner ubehag og utmattelse ved hekklipping, selv under lange arbeidsøkter. Den diamantslipte kniven med en lengde på 45 centimeter og tannavstand på 18 millimeter garanterer presisjon og rene kutt hver gang. Den robuste knivbeskyttelsen forhindrer skade på kniven ved klipping langs vegger eller gjerder. Når hagearbeidet er gjort, kan maskinen oppbevares på veggen for å spare plass takket være den praktiske opphengsløkken i huset. Den beskyttende knivsliren, som er enkel å sette på, sørger også for at maskinen kan transporteres trygt og er beskyttet under oppbevaring. HGE 2-18 Battery Set 18 V hekksaks leveres med batteri og lader slik at du kan komme i gang med en gang.
Egenskaper og fordeler
Lett vektSkuldre og armer blir ikke slitne selv etter å ha jobbet i lengre perioder.
Diamantslipt bladBladet sikrer et presist resultat.
KontrollvaktBeskytter bladet og forhindrer skader på bygninger og gulv.
Sikkerhet
- Mot utilsiktet start av hekksaksen.
Ergonomisk design på håndtak
- For et behagelig og sikkert grep også i lengre arbeidsperioder.
Løkke for oppheng
Knivbladbeskyttelse
18 V Kärcher Battery Power plattform
- LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet.
- Sanntidsteknologi med LCD-batteridisplay: Gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet. Langvarig og kraftig takket være litium-ion-celler. Det utskiftbare batteriet kan brukes i alle andre 18 V Kärcher Battery Power-plattformenheter.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Kutteelengde (cm)
|45
|Avstand mellom knivblader (mm)
|18
|Fartsregulering
|nei
|Skjærehastighet (kutt/min)
|2450
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Kapasitet (Ah)
|2
|Performanceingcharge *g (m²)
|maks. 170
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 30
|Ladetid med standard lader (min)
|94
|Ladestrøm (A)
|1,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|2,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|878 x 193 x 185
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batterilader: 18 V Battery Power standard lader (1 stk.)
- Knivbladbeskyttelse
Utstyr
- Kontrollvakt
- Løkke for oppheng
Bruksområder
- Hekker, busker
